Η ηθοποιός Νάντια Φαρές, η οποία το προηγούμενο Σάββατο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα γυμναστηρίου στο Παρίσι κι έκτοτε νοσηλευόταν σε κώμα, άφησε την τελευταία της πνοή χθες Παρασκευή σε ηλικία 57 ετών, όπως ανακοίνωσαν οι κόρες της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Νάντια Φαρές την Παρασκευή. Η Γαλλία έχασε μια σπουδαία καλλιτέχνιδα, αλλά για εμάς ήταν πάνω απ’ όλα η μητέρα που μόλις χάσαμε», δήλωσαν η Σίλια και η Σάνα Τσάσμαν.

Πηγή: skai.gr