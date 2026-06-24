Η Κέιτ Μπλάνσετ παρουσίασε στο Ευρωκοινοβούλιο το «μητρώο της ανθρώπινης συναίνεσης», μια δωρεάν πλατφόρμα που επιτρέπει σε κάθε πολίτη να αποφασίσει αν η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιεί το όνομα, το πρόσωπο ή τη φωνή του.

«Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η ταυτότητά σας είναι η πνευματική ιδιοκτησία σας και καθένας έχει το δικαίωμα να αποφασίσει με ποιον τρόπο η ΤΝ μπορεί ή δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει» δήλωσε η ηθοποιός και παραγωγός κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης που οργανώθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες.

Τι ακριβώς κάνει η πλατφόρμα της Κέιτ Μπλάνσετ για την τεχνητή νοημοσύνη

Προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες να διεκδικήσουν αυτό το δικαίωμα, η Αυστραλή σταρ του κινηματογράφου συνίδρυσε το «μητρώο της ανθρώπινης συναίνεσης», το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω του ιστότοπου rslmedia.org.

Επιτρέπει σε κάθε πολίτη να εγγράψει τα στοιχεία που καθορίζουν την ταυτότητά του και να επιτρέψει ή όχι τη χρήση τους από τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, μεταξύ άλλων το όνομα, την εικόνα ή τη φωνή. Σε δεύτερο χρόνο, η πλατφόρμα θα επιτρέπει επίσης την προστασία δημιουργιών και εμπορικών σημάτων.

Η ηθοποιός, η οποία στηρίζει πολυάριθμους σκοπούς, είχε υπογράψει τον Ιανουάριο μια ανοικτή επιστολή μαζί με περισσότερους από 800 καλλιτέχνες, κατηγορώντας τους κολοσσούς της ΤΝ για «κλοπή».

«Είναι αναγκαίο να διασφαλίσουμε πως η τεχνολογία εξελίσσεται σε συμφωνία με τις αξίες μας και το όραμά μας για το μέλλον» δήλωσε η ευρωβουλεύτρια Έβα Μάιντελ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα), διακρίνοντας σε αυτό το μητρώο «ένα εργαλείο που καθιστά τα δικαιώματα διαφανή, ενισχύει την εμπιστοσύνη και τοποθετεί την ανθρώπινη δημιουργικότητα στο επίκεντρο της τεχνολογικής προόδου».

What happens to creativity in the age of AI?



Today, MEP @EvaMaydell brought together experts in the European Parliament, including Oscar winner Cate Blanchett, to discuss the future of culture.



AI is transforming how we create and consume culture. But creativity remains deeply… pic.twitter.com/1WdpZj5aj0 — EPP Group (@EPPGroup) June 23, 2026

Η RSL media στοχεύει να είναι διαθέσιμη σε ιδιώτες, αλλά και σε μεσάζοντες, όπως ατζέντηδες ή μάνατζερ καλλιτεχνών. Μπορεί κανείς να επιλέξει τρία επίπεδα συναίνεσης για κάθε στοιχείο που καταγράφεται: πράσινο (χρήση χωρίς περιορισμό), κίτρινο (χρήση υπό όρους) και κόκκινο (συνώνυμο της απαγόρευσης).

Κατόπιν, εναπόκειται στις AI πλατφόρμες να επαληθεύσουν εάν τα περιεχόμενα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν είναι προστατευμένα ή όχι, κάτι που δεν αποτελεί καταρχήν μια συστηματική νομική υποχρέωση στα περισσότερα δικαιοδοτικά όργανα.

iefimerida.gr