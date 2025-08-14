Αστυνομικός στη Νέα Υόρκη έγινε viral μετά τη δημοσίευση βίντεο από τον αγώνα μπέιζμπολ μεταξύ των New York Yankees και των Minnesota Twins, το βράδυ της Δευτέρας, στο οποίο φαίνεται να κοιτάζει επίμονα γυναίκα φίλαθλο που περνούσε μπροστά του.

Στο βίντεο, που μεταδόθηκε από το κανάλι YES Network, ο αστυνομικός φαίνεται να παρακολουθεί τη γυναίκα για αρκετά δευτερόλεπτα, κάνοντας παράλληλα μια γκριμάτσα. Το στιγμιότυπο σχολιάστηκε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να εκφράζουν τόσο χιούμορ όσο και κριτική.

«Το είδα live και ξέσπασα σε κλάματα. Κράτησαν την κάμερα πάνω του για ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ άλλοι θεώρησαν ότι η αντίδραση του αστυνομικού ήταν υπερβολικά φανερή.

Υπήρξαν, ωστόσο, και φωνές που υπερασπίστηκαν τον αστυνομικό, υποστηρίζοντας ότι «έκανε τη δουλειά του» ή ότι «έλεγχε αν η κοπέλα είχε όπλο». Παράλληλα, ορισμένοι επικρίνουν το δίκτυο για την εστίαση στον φρουρό, θεωρώντας ότι τον εξέθεσε χωρίς λόγο.

protothema.gr