Οι αρχαιολόγοι ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν τα ερείπια λουτρού που πιθανότατα ανήκε στον Κικέρωνα, τον διάσημο Ρωμαίο πολιτικό, ρήτορα, δικηγόρο και φιλόσοφο. Η ανακάλυψη έγινε στη βυθισμένη πόλη Βάιες, στον κόλπο της Νάπολης.

Κατά τη διάρκεια καταδύσεων, εντοπίστηκε ένα περίτεχνο μωσαϊκό σε βάθος τριών μέτρων, στην περιοχή όπου σύμφωνα με αρχαίες πηγές βρισκόταν η βίλα του Κικέρωνα, η οποία βυθίστηκε περίπου τον 4ο αιώνα μ.Χ., σύμφωνα με τη Daily Mail.

Οι Βάιες υπήρξαν στο παρελθόν πολυσύχναστη λουτρόπολη, όπου οι εύποροι Ρωμαίοι αναζητούσαν δροσιά το καλοκαίρι και απολάμβαναν τα μεταλλικά νερά.

Σε ανάρτησή του το Αρχαιολογικό Πάρκο Φλεγραίων Πεδίων ανέφερε: «Η υπόθεση που εξετάζεται είναι ότι ενδέχεται να βρισκόμαστε μπροστά στα λουτρά της βίλας του Κικέρωνα».

Το ψηφιδωτό δάπεδο αποκαλύπτει ότι το δωμάτιο ήταν εξοπλισμένο με ένα προηγμένο ρωμαϊκό σύστημα θέρμανσης. Το δίκτυο σωλήνων και πυλώνων που διοχέτευε ζεστό αέρα ώστε να λειτουργεί σαν σάουνα διατηρείται σχεδόν άθικτο, παρά τα 2.000 χρόνια κάτω από το νερό.

«Λιμάνι της ακολασίας»

Μέχρι τον 1ο αιώνα π.Χ., η πόλη είχε γίνει το αρχαίο αντίστοιχο του Μόντε Κάρλο και ήταν ένα φημισμένο κέντρο διασκέδασης και… ακολασίας. Πρόσωπα όπως ο Ιούλιος Καίσαρας, ο Αύγουστος και ο Νέρων συνέρρεαν στην πόλη για να επιδείξουν τον πλούτο τους και να διοργανώνουν ατελείωτα πάρτι.

Η πόλη έγινε σύντομα συνώνυμη της απόλαυσης και της αμαρτίας, με τον ποιητή Σέξτο Προπέρτιο να την περιγράφει ως «δίνη πολυτέλειας» και «λιμάνι της ακολασίας». Ωστόσο η πόλη άρχιζε να βυθίζεται εξαιτίας της ηφαιστειακής δραστηριότητας στην περιοχή.

Μέχρι τον 4ο αιώνα μ.Χ., μεγάλο μέρος της πόλης βρισκόταν 4-6 μέτρα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, αφήνοντας πίσω ένα από τα καλύτερα διατηρημένα αρχαιολογικά πάρκα της Ιταλίας.

Μετά την ανακάλυψή της τη δεκαετία του 1940, οι αρχαιολόγοι ανασκάπτουν σιγά-σιγά τα χαμένα ερείπια της «πόλης της αμαρτίας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Το 2023, δύτες ανακάλυψαν ένα άθικτο ψηφιδωτό δάπεδο, που στηρίζεται από μικρούς πλίνθινους πυλώνες και περιβάλλεται από κεραμικά θραύσματα.

Τα λουτρά αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου δικτύου δωματίων, πισίνων και διαδρόμων που εξυπηρετούσαν τη ρωμαϊκή ελίτ.

Ο Μάρκος Τύλλιος Κικέρων, γεννημένος το 106 π.Χ., ήταν διάσημος λόγιος και δικηγόρος στην αρχαία Ρώμη. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, αγωνίστηκε μάταια για να υπερασπιστεί τις δημοκρατικές αξίες της Ρώμης, καθώς η πόλη βυθιζόταν σε εμφύλιο πόλεμο από τον οποίο θα γεννιόταν η Αυτοκρατορία.

Μετά τη δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα, ο Κικέρωνας προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τον υιοθετημένο γιο του Καίσαρα, τον Οκταβιανό, για να διατηρήσει την εξουσία. Ωστόσο, ο Οκταβιανός στράφηκε εναντίον του και ο Κικέρωνα εκτελέστηκε τον Δεκέμβριο του 43 π.Χ.

Σύγχρονες πηγές αναφέρουν ότι ο Κικέρωνας είχε μια βίλα στη Βαία, όπου περνούσε τις διακοπές του όταν δεν βρισκόταν στη Ρώμη, αλλά η ακριβής τοποθεσία της έχει χαθεί με την πάροδο του χρόνου. Οι ερευνητές χαρακτήρισαν το έργο «συναρπαστικό», αλλά αναφέρουν ότι θα χρειαστούν περαιτέρω έρευνες για να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα ότι πρόκειται πράγματι για τη βίλα του Κικέρωνα στις Βάιες.

Οι ερευνητές έγραψαν: «Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα κεραμικά υλικά που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της ανασκαφής -και τα οποία βρίσκονται υπό μελέτη- τα οποία φαίνεται να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες τόσο για την κατασκευή όσο και για την καταστροφή του χώρου. Οι εργασίες αποκατάστασης του συγκροτήματος των λουτρών, ιδίως των ψηφιδωτών δαπέδων και των θραυσμάτων ζωγραφικής, θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο».

Ένα μέλος της ερευνητικής ομάδας πρόσθεσε: «Η ανακάλυψη αυτή όχι μόνο αναδεικνύει την καθημερινή ζωή της ρωμαϊκής ελίτ, αλλά και βελτιώνει την κατανόησή μας για την κοινωνική και πολιτιστική δομή της εποχής».

Δείτε φωτογραφίες:

protothema.gr