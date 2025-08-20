Ο Λευκός Οίκος απέκτησε επίσημο λογαριασμό στο TikTok την Τρίτη, με στόχο να μεταφέρει τα μηνύματα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στους περισσότερους από 170 εκατομμύρια χρήστες της πλατφόρμας στη χώρα.

Ο νέος λογαριασμός «@whitehouse» ενεργοποιήθηκε το βράδυ της 19ης Αυγούστου με πρώτο βίντεο στο οποίο ο Τραμπ δηλώνει: «Είμαι η φωνή σας», ενώ στη λεζάντα αναγραφόταν: «Αμερική ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΜΕ! Τι γίνεται TikTok;».

Μέσα σε τρεις ώρες, ο λογαριασμός είχε ήδη 25.000 ακόλουθους, αριθμός που πλέον φτάνει περίπου τους 70.000.

Ο Τραμπ εκτιμά ότι η δημοφιλής εφαρμογή τον βοήθησε να προσεγγίσει τους νεότερους ψηφοφόρους στις εκλογές του 2024. Ωστόσο, αρκετοί Αμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές εκφράζουν ανησυχίες για το ενδεχόμενο διαρροής προσωπικών δεδομένων των χρηστών στην κινεζική κυβέρνηση. Ο πρόεδρος επιδιώκει εδώ και μήνες μια συμφωνία ώστε το TikTok να περάσει σε αμερικανικά χέρια από την κινεζική ByteDance.

Παράλληλα, ο λογαριασμός «@realdonaldtrump» που χρησιμοποίησε ο Τραμπ στην προεκλογική του εκστρατεία διαθέτει περισσότερους από 15 εκατομμύρια ακόλουθους, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιεί συχνά και το Truth Social, κάνοντας περιστασιακές αναρτήσεις και στο Χ.

«Η κυβέρνηση Τραμπ είναι δεσμευμένη να ενημερώνει για τις ιστορικές επιτυχίες που προσφέρει ο πρόεδρος Τραμπ στον Αμερικανικό λαό μέσα από όσες περισσότερες πλατφόρμες είναι δυνατό», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η ίδια πρόσθεσε: «Τα μηνύματα του προέδρου Τραμπ κυριάρχησαν στο TikTok κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας και είμαστε ενθουσιασμένοι που χτίζουμε πάνω σε αυτές τις επιτυχίες και που επικοινωνούμε με έναν τρόπο τον οποίο δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ άλλοτε μια κυβέρνηση».

Στην πιο πρόσφατη ανάρτηση, ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου δημοσίευσε στιγμιότυπα από εμβληματικές στιγμές του Τραμπ, με το βίντεο να ξεκινάει με τον ίδιο να λέει: «Ήμουν ο κυνηγημένος, αλλά τώρα εγώ είμαι ο κυνηγός».

Υπενθυμίζεται ότι νόμος του Κογκρέσου το 2024 όριζε ως καταληκτική ημερομηνία την 19η Ιανουαρίου 2025 για τη διακοπή της λειτουργίας του TikTok στις ΗΠΑ, εκτός αν η ByteDance το πουλήσει. Ο Τραμπ, όμως, έχει παρατείνει επανειλημμένα την προθεσμία, παραδεχόμενος ότι έχει «μια μικρή αδυναμία στο TikTok». Η νέα διορία για την πώληση της εφαρμογής είναι η 17η Σεπτεμβρίου.

