Χιλιάδες συμμετέχοντες πλημμύρισαν και φέτος τους δρόμους της ισπανικής πόλης Μπουνιόλ της Ισπανίας για το διάσημο φεστιβάλ «La Tomatina», πετώντας ο ένας στον άλλον ώριμες ντομάτες σε μια γιορτή που έχει καθιερωθεί ως παγκόσμιο σύμβολο χαράς και εκτόνωσης.

Περίπου 20.000 άτομα έλαβαν μέρος στη φετινή διοργάνωση, σχηματίζοντας ένα τεράστιο «κόκκινο ποτάμι» με 120 τόνους ντομάτες. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη μουσική, γέλια και φωνές, ενώ οι συμμετέχοντες καλύφθηκαν από την κορυφή έως τα νύχια με πολτό ντομάτας. Οι διοργανωτές, φορώντας πράσινα μπλουζάκια, καθοδήγησαν τα φορτηγά που μετέφεραν τις ντομάτες, ενώ τα κτίρια είχαν καλυφθεί με προστατευτικά πανιά για να αποφευχθούν φθορές.

Η φετινή γιορτή είχε ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς η πόλη είχε πληγεί από σοβαρές πλημμύρες τον Οκτώβριο του 2024. Με το σύνθημα «ντοματοθεραπεία», το φεστιβάλ αποτέλεσε για τους κατοίκους μια συμβολική στιγμή ανακούφισης και ενότητας.

Το φεστιβάλ, που φέτος γιόρτασε τα 80 χρόνια από την πρώτη του διοργάνωση το 1945, έχει εξελιχθεί σε διεθνές γεγονός, προσελκύοντας τουρίστες από όλο τον κόσμο. Μόνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας αναβλήθηκε δύο φορές. Η μοναδική οδηγία για τους συμμετέχοντες είναι να συνθλίβουν τις ντομάτες πριν τις ρίξουν, ώστε να μειώνεται η δύναμη της πρόσκρουσης, ενώ αρκετοί επιλέγουν να φορούν γυαλιά και ωτοασπίδες.

Οι διοργανωτές διευκρινίζουν ότι οι ντομάτες καλλιεργούνται αποκλειστικά για το φεστιβάλ και δεν είναι κατάλληλες για κατανάλωση.

