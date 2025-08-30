Μπορεί στους αγωνιστικούς χώρους η ομάδα να ψάχνει ακόμα τον χαρακτήρα της πρωταθλήτριας, εκείνον που έχασε όταν ο προπονητής Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αποχώρησε από τον πάγκο της το 2013, όμως το νέο της γήπεδο, το New Trafford Stadium, χωρητικότητας 100.000 θέσεων, θα αναβαθμίζει θεαματικά την ιδέα φιλοξενίας ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Αν λέγαμε πως θα είναι μια πρόβα της ζωής που θα έχουν τα αστικά κέντρα του μέλλοντος δεν θα πέφταμε έξω.

Ενα έργο φαραωνικής κλίμακας



Το φιλόδοξο έργο κόστους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ και έκτασης περίπου 104.068 τετραγωνικών μέτρων ανακοινώθηκε στις 11 Μαρτίου 2025. Κάποιοι θα πουν ότι η Γιουνάιτεντ θέλει να φτιάξει τη δική της Ντίσνεϊλαντ. Κάνουν λάθος. Το ποδόσφαιρο είναι μόνο η αφορμή. Η δημιουργία μιας πόλης μινιατούρας που θα μας αφήνει να φανταστούμε εκείνη του μέλλοντος, είναι στα σχέδια ενός ολοκλήρου μηχανισμού που θέλει να φέρει το βροχερό, βιομηχανικό Μάντσεστερ στην αιχμή του αρχιτεκτονικά βιώσιμου παρόντος.

Και μπορεί ο μέσος χρόνος δημιουργίας ενός σύγχρονου γηπέδου ποδοσφαίρου να ανέρχεται στα δέκα χρόνια, το χρονοδιάγραμμα εργασιών του γηπέδου της Γιουνάιτεντ προέβλεπε πως θα ήταν έτοιμο προς χρήση πέντε χρόνια νωρίτερα. Η αρχική σκέψη ήταν η ομάδα να ξεκινούσε τη σεζόν 2030-31 στο νέο της σπίτι. Περιχαρής, ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος της, Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, αποκάλεσε το νέο γήπεδο του -που θα χτιστεί δίπλα από το “Θέατρο των Ονείρων”, το προηγούμενο γήπεδο της ομάδας του- ως: “Γουέμπλεϊ του Βορρά”.

Το γραφείο Foster + Partners του Sir Norman Foster ανέλαβε να σχεδιάσει το νέο στάδιο. Το μέγεθος των έργων που έχει αναλάβει δεν είναι μόνο εξαντλητικά μεγάλα, είναι και εντυπωσιακά. Θυμίζουμε μόνο δύο. Το εμβληματικό Wembley Stadium χωρητικότητας 90.000 θέσεων το 2007, που έγινε σύμβολο της σύγχρονης Βρετανίας είναι ένα. Το Lusail Iconic Stadium στο Κατάρ το 2022, το χρυσό γήπεδο όπου παίχτηκε ο τελικός του Παγκόσμιου Κυπέλλου ποδοσφαίρου με σχεδίαση προσαρμοσμένη στο περιβάλλον και το κλίμα είναι ακόμα ένα.

Ο Sir Norman Foster γεννήθηκε στο Μάντσεστερ και θεωρείται από τους πιο εξέχοντες Βρετανούς αρχιτέκτονες της εποχής. Στη διάρκεια παρουσίασης του έργου άπλωσε το συναισθηματικό του δέσιμο με τη Γιουνάιτεντ και το Μάντσεστερ δηλώνοντας: «Ο πατέρας μου ήταν εργάτης σε εργοστάσιο της Metropolitan Vickers (σ.σ. στο Trafford Park του Μάντσεστερ). Σήμερα επιστρέφω ως αρχιτέκτονας στον ίδιο χώρο».

Στο επίκεντρο του σχεδίου που πρότεινε η Foster & Partners βρίσκεται ένα πελώριο στέγαστρο. Έχει μορφή ομπρέλας. Είναι φτιαγμένο από γυαλί και ατσάλι. Θα καλύπτει όχι μόνο τις κερκίδες αλλά όλους τους χώρους (πάρκα, κατοικίες, κατοικημένες ζώνες, δημόσιες πλατείες) πέριξ του σταδίου. Η κατασκευή της δεν έχει μόνο αισθητική αξία. Θα ενσωματώνει φωτοβολταϊκά πάνελ για την παραγωγή ενέργειας και συστήματα συλλογής βρόχινου νερού. Βιωσιμότητα συνδυασμένη με έντονη οικολογική διάσταση. Κάτω από την ομπρέλα θα διαμορφωθεί ένας ζωντανός δημόσιος χώρος με καταστήματα, χώρους εστίασης και δραστηριότητες, σχεδιασμένος να λειτουργεί όλο τον χρόνο και όχι μόνο τις ημέρες αγώνων. Ο στόχος είναι ένας και ξεκάθαρος: το γήπεδο να εξελιχθεί σε κόμβο αναφοράς για την πόλη του Μάντσεστερ, προσελκύοντας επισκέπτες πέρα από το ποδοσφαιρικό κοινό.

Το γήπεδο και η επένδυση



Το νέο γήπεδο της Γιουνάιτεντ, που σχεδιάζεται να αντικαταστήσει το Old Trafford θα είναι ακριβό. Η χρηματοδότησή του θα προέλθει κυρίως από ιδιωτικές πηγές. Δεν έχει ζητηθεί κρατική χρηματοδότηση για την κατασκευή του με τον CEO της ομάδας, Omar Berrada, να δηλώνει ότι η Γιουνάιτεντ δεν θα ζητήσει χρήματα από τους φορολογούμενους για την κατασκευή του.

Όχι στους χώρους του γηπέδου, αλλά στην ευρύτερη περιοχή πιθανολογείται πως θα υπάρξει δημόσια χρηματοδότηση. Η περιοχή του Trafford Park, όπου θα κατασκευαστεί το σπίτι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή ανάπτυξης, με στόχο την αναγέννηση της περιοχής και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κατοικιών και υποδομών. Για να γίνουν τα μεγαλόπνοα σχέδια πράξη, εξετάζεται η μετακίνηση ενός σιδηροδρομικού κέντρου εμπορευματικών μεταφορών που βρίσκεται κοντά στο Old Trafford, το οποίο αναμένεται να κοστίσει κοντά στα 340 εκατομμύρια ευρώ.

Το πλέον σημαντικό στην επόμενη μέρα της κατασκευής του γηπέδου περιλαμβάνει τη δημιουργία 17.000 νέων κατοικιών, 92.000 νέων θέσεων εργασίας και οφέλη της τάξης των 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως στην τοπική οικονομία. Την ευφορία της ανακοίνωσης γύρω από τη δημιουργία του νέου γηπέδου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διακόπτουν οι ενστάσεις μικροϊδιοκτητών γης στην περιοχή του γηπέδου, αλλά και η εταιρεία Freightliner που κατέχει το εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στο Old Trafford. Η Γιουνάιτεντ δήλωσε έτοιμη να το αγοράσει. Η δική της εκτίμηση για την αξία του είναι κοντά στα 52 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ιδιοκτήτρια εταιρεία του χώρου το έχει εκτιμήσει κοντά στα 320 εκατομμύρια. Άραγε θα υπάρξει λύση στο πρόβλημα;

Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα δεν θέλει να κτίσει απλά ένα ακόμα ποδοσφαιρικό γήπεδο, αλλά να δημιουργήσει μια βιώσιμη, αστική εμπειρία πρωτόγνωρη στον κόσμο. Τι μένει μετά τα παραπάνω; Ίσως ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι που παίζουν 22 πεινασμένα για δόξα παιδιά…

Φωτογραφίες: Courtesy of Foster+Partners, www.fosterandpartners.com &

Manchester United Football Club, www.manutd.com

