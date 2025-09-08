Ένα εντυπωσιακό ουράνιο φαινόμενο είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το βράδυ της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου οι κάτοικοι Ελλάδας και Κύπρου, καθώς η πανσέληνος συνδυάστηκε με ολική έκλειψη Σελήνης, δημιουργώντας το λεγόμενο «ματωμένο φεγγάρι».

Η ολική φάση της έκλειψης ήταν ορατή στην Ελλάδα και την Κύπρο από τις 20:30 έως τις 21:52, με το μέγιστο του φαινομένου να σημειώνεται στις 21:11. Η Σελήνη εισήλθε πλήρως στη σκιά της Γης, αποκτώντας κόκκινη απόχρωση, ενώ το θέαμα καταγράφηκε από εκατοντάδες φωτογράφους και ερασιτέχνες αστρονόμους.

Το φαινόμενο έγινε ορατό σε μεγάλο τμήμα του πλανήτη. Η πλήρης διάρκειά του καταγράφηκε στην Ασία και τη Δυτική Αυστραλία, ενώ εν μέρει παρατηρήθηκε στην Ευρώπη, την Αφρική, την ανατολική Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Σύμφωνα με τους αστρονόμους, η έκλειψη συνέβη μόλις 2,7 ημέρες πριν το περίγειο της Σελήνης – το πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη – κάνοντάς τη να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη. Περίπου το 36% της διαμέτρου της πέρασε από το πιο σκοτεινό τμήμα της γήινης σκιάς, γεγονός που της έδωσε το χαρακτηριστικό κόκκινο-πορτοκαλί χρώμα.

Η απόχρωση προκύπτει επειδή το ηλιακό φως διαθλάται από την ατμόσφαιρα της Γης, φιλτράρεται και «βάφει» τη Σελήνη με θερμούς χρωματισμούς, προσφέροντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα του φθινοπωρινού ουρανού.

Δείτε φωτογραφίες που μοιράστηκαν οι χρήστες των social media στην Κύπρο:

Μαγικές εικόνες από Ελλάδα και εξωτερικό:

