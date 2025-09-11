Σημαντική παλαιοντολογική ανακάλυψη έγινε στην κεντρική Τουρκία, όπου τρία κρανία ελεφάντων ηλικίας περίπου 7,7 εκατομμυρίων ετών ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην περιοχή Κοτσασινάν, κοντά στον ποταμό Κιζιλιρμάκ.

Οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 2018, έπειτα από αναφορά ενός βοσκού το 2017 για ευρήματα κοντά στο φράγμα Γιαμούλα, και συνεχίζονται υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Μουσείου Καισάρειας, με χρηματοδότηση από τον δήμο.

Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Ομέρ Νταγκ, η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται «χρονιά του ελέφαντα», καθώς μέσα σε μία μόνο ερευνητική περίοδο εντοπίστηκαν τρία κρανία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό που έχει βρεθεί από το 2018 σε πέντε. Ένα από τα κρανία βρέθηκε με την κάτω γνάθο άθικτη, ενώ οι χαυλιόδοντες, αν και κατεστραμμένοι, διατηρούνται σε μεγάλο βαθμό.

Πέραν των ελεφάντων, έχουν ανακαλυφθεί απολιθώματα προϊστορικών καμηλοπαρδάλεων, μαμούθ, ρινόκερων, αντιλόπων, κατσικιών, χελωνών και χοίρων. Η περιοχή Σεβρίλ, όπου εντοπίζονται τα περισσότερα απολιθώματα ελεφάντων, έχει ήδη χαρακτηριστεί από τους ερευνητές ως «ζώνη ελεφάντων».

«Η συγκέντρωση απολιθωμάτων και η παρατηρούμενη πυκνότητα παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες για την παλαιογεωγραφία της περιοχής», ανέφερε ο Νταγκ, υπογραμμίζοντας ότι τα ευρήματα έχουν προσελκύσει διεθνή επιστημονικό ενδιαφέρον.

