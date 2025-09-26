Άθλο που ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής πέτυχε ο Ισπανός θρύλος της ορειβασίας, Κάρλος Σορία, ο οποίος ολοκλήρωσε την ανάβασή του στο Μανάσλου των Ιμαλαΐων, στα 8.163 μέτρα, σε ηλικία 86 ετών.

Για τον Σορία η στιγμή αυτή είχε ξεχωριστή σημασία. Το 1975 συμμετείχε στην πρώτη ισπανική αποστολή στο ίδιο βουνό, όμως τότε δεν είχε φτάσει στην κορυφή. Πενήντα χρόνια αργότερα, το όνειρο έγινε πραγματικότητα.

Η ανάβαση ξεκίνησε στις 23 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε τρεις ημέρες αργότερα, μέσα από αντίξοες συνθήκες σε παγωμένες πλαγιές. Ο ίδιος, που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην ορειβασία, συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ ηλικιακών επιδόσεων, παρά τα σοβαρά εμπόδια, όπως το ατύχημα που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή το 2023 στο Νταουλαγκίρι.

«Είμαι πιο υπερήφανος που δεν έχω υποστεί ποτέ σοβαρό κρυοπάγημα και δεν χρειάστηκα διάσωση. Πάντα κατέβαινα στηριζόμενος στα πόδια μου», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον γεωλόγο Σίτο Καρκαβίλα, που έχει ανέβει μαζί του, «ο Κάρλος δεν είναι ένας ηλικιωμένος που ανακάλυψε την ορειβασία στη σύνταξη. Είναι βετεράνος που παραμένει ενεργός στο υψηλότερο επίπεδο για έξι δεκαετίες».

Ο Σορία έχει σκαρφαλώσει σε 12 από τις 14 κορυφές άνω των 8.000 μέτρων. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι οι 10 από αυτές κατακτήθηκαν μετά τα 60 του χρόνια, συμπεριλαμβανομένων του Έβερεστ το 2001, του Κ2 το 2004 και του Λότσε το 2011.

athletiko.gr