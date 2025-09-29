Εντυπωσιακό κατόρθωμα σημείωσε ο Αιγύπτιος παλαιστής Ασράφ Μαχρούς, γνωστός και με το παρατσούκλι «Καμπόνγκα», ο οποίος τράβηξε με τα δόντια του δύο σκάφη συνολικού βάρους 1.150 τόνων στο θέρετρο Χουργκάντα της Ερυθράς Θάλασσας.

Η προσπάθεια έγινε το Σάββατο, όταν ο Μαχρούς ξεκίνησε τραβώντας για «ζέσταμα» ένα σκάφος 700 τόνων, προτού προχωρήσει στην προσθήκη και δεύτερου. Με το εντυπωσιακό αυτό εγχείρημα στοχεύει να καταγραφεί στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Επόμενος στόχος του, όπως δήλωσε, είναι να επιχειρήσει να σύρει ακόμη και ένα υποβρύχιο.

«Σήμερα, ήρθα για να σπάσω το παγκόσμιο ρεκόρ. Τράβηξα και τα δύο, χάρη στον Θεό, για να αποδείξω στους φίλους μου και σε ολόκληρο τον κόσμο ότι ο Θεός με ευλόγησε με το να είμαι ο ισχυρότερος άνδρας στον κόσμο» δήλωσε ο παλαιστής, από την παραλιακή πόλη Ισμαλία.

Τον Μάρτιο, ο Μαχρούς είχε τραήξει ένα τρένο βάρους 279 τόνων με ένα σχοινί στα δόντια του για σχεδόν 10 μέτρα, επίδοση που αναγνωρίστηκε επίσημα από το Guinness World Records για το βαρύτερο τράβηγμα σιδηροτροχιάς, μαζί με πιστοποιητικά για το βαρύτερο τράβηγμα ατμομηχανής και για το ταχύτερο τράβηγμα οδικού οχήματος 100 μέτρων. Τρία χρόνια νωρίτερα είχε συμβεί το ίδιο όταν τράβηξε – πάλι με τα δόντια – ένα φορτηγό 15.730 κιλών.

Ο ίδιος εξήγησε ότι έκανε προπόνηση έξι ώρες την ημέρα με διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνες και σίδηρο, που περιελάμβανε τουλάχιστον μια ντουζίνα αυγά, δύο ολόκληρα κοτόπουλα και 5 κιλά ψάρι.

Ο Μαχρούς, που έχει ύψος 1,90 μ. και ζυγίζει 155 κιλά, είπε ότι η δύναμή του εμφανίστηκε νωρίς και άρχισε να σηκώνει αντικείμενα για χρήματα όταν ήταν εννέα ετών. Κάποτε, μάλιστα, έσπασε κατά λάθος το χέρι ενός φίλου του όταν προσπάθησε να τον τραβήξει ενώ έπαιζαν. Φίλοι του που τον είδαν να αναποδογυρίζει εύκολα γιγάντια ελαστικά 10 φορές στη σειρά σε μια έρημη αυλή στο γυμναστήριο τους και να σπρώχνει ένα αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας μόνο ένα δάχτυλο, τον έπεισαν να προσπαθήσει να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ.

Ο επόμενος στόχος του 44χρονου strongman είναι να ζητήσει από τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντούλ Φατάχ αλ Σίσι την άδεια να τραβήξει ένα υποβρύχιο ενώ κάποια μέρα θέλει να τραβήξει ένα αεροπλάνο χρησιμοποιώντας μόνο τους μυς των βλεφάρων του.

Ο Μαχρούς πιστεύει ότι το να μιλάει εκ των προτέρων με το αντικείμενο που τραβάει είναι το κλειδί της επιτυχία του καθώς τον βοηθά να δημιουργήσει μια σύνδεση μαζί του: «Είναι σημαντικό για μένα να αντιμετωπίζω το αντικείμενο που θα τραβήξω ως μέρος του σώματός μου που κινείται μαζί με τον καρδιακό μου παλμό».

