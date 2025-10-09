Η πίστη ενός σκύλου αποδείχθηκε σωτήρια για μια 86χρονη γυναίκα στη Φλόριντα, η οποία είχε δηλωθεί αγνοουμένη. Ο τετράποδος φίλος της, με το όνομα Eeyore, κατάφερε να οδηγήσει τους αστυνομικούς ακριβώς στο σημείο όπου η γυναίκα είχε πέσει κατά τη διάρκεια της βόλτας της.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Okaloosa, ο σύζυγος της ηλικιωμένης ειδοποίησε τις αρχές όταν εκείνη δεν επέστρεψε έπειτα από περισσότερη από μία ώρα, ενώ συνήθιζε να γυρίζει μέσα σε 15 λεπτά.

Λίγο αργότερα, μια αστυνομικός εντόπισε τον Eeyore να περιπλανιέται μόνος στον δρόμο. Όταν τον πλησίασε και του είπε «Πού είναι η μαμά σου;», ο σκύλος αντέδρασε αμέσως: γύρισε και την οδήγησε μέσα στο σκοτάδι της γειτονιάς.

Ακολουθώντας τον πιστό σκύλο, οι αστυνομικοί βρήκαν την ηλικιωμένη ξαπλωμένη στο πεζοδρόμιο, ευτυχώς χωρίς σοβαρό τραυματισμό. «Ο Eeyore δεν έφευγε. Μόλις τον ακολούθησα, με πήγε κατευθείαν σε εκείνη», είπε η αστυνομικός που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Η συγκινητική στιγμή καταγράφηκε σε κάμερα σώματος και δείχνει τη γυναίκα να αγκαλιάζει τον σκύλο της και να του λέει: «Ω, Eeyore, είσαι καλό αγόρι. Η γιαγιά σε αγαπάει».

in.gr