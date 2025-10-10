Τη βοήθεια γερανού χρειάστηκε ένας υπέρβαρος άνδρας 272 κιλών για να κατέβει από το σπίτι του, την Τρίτη (7/10) στο West Palm Beach στη Φλόριντα, καθώς έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από μία «ξαφνική ιατρική κρίση».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Daily Mail, ο άνδρας δεν μπορούσε να κατέβει τις σκάλες ή να βγει από τις πόρτες του σπιτιού λόγω του μεγέθους του και των προβλημάτων υγείας του.

Γι’ αυτόν τον λόγο, όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι διασώστες χρησιμοποίησαν γερανό και φορτηγό για να τον ανυψώσουν από το σπίτι και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Οι διασώστες χρειάστηκε να κόψουν μέρος του τοίχου του διαμερίσματος, καθώς και μέρος των κιγκλιδωμάτων του μπαλκονιού.

Οι πυροσβέστες ασφάλισαν προσεκτικά τον ασθενή σε μία σταθερή παλέτα με μαξιλάρια πριν τον κατεβάσουν 6 μέτρα στο έδαφος, όπου περίμενε ασθενοφόρο. Στη συνέχεια, τον μετέφεραν σε τοπικό νοσοκομείο για επείγουσα περίθαλψη.

Οι παχύσαρκοι ασθενείς που χρειάζονται ειδικούς μεταφορείς είναι γνωστοί με τον ιατρικό όρο «βαριατρικοί».

