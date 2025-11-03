Ένας 93χρονος άνδρας στην Αυστραλία έγινε ξανά πατέρας με την κατά 50 χρόνια νεότερη γυναίκα του και τώρα θέλει κι άλλα παιδιά.

Ο Δρ. Τζον Λέβιν, γεννημένος τη δεκαετία του 1930 και ειδικός στην υγιή γήρανση και η δεύτερη σύζυγός του, η 37χρονη Δρ Γιανγιινγκ Λου, υποδέχθηκαν τον γιο τους Γκάμπι, τον Φεβρουάριο του 2024.

Η πρώτη σύζυγος του Δρ. Λέβιν, η Βερόνικα, πέθανε το 2013 ύστερα από 57 χρόνια γάμου. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει τρία παιδιά. Μετά τον θάνατό της, ο γιατρός αποφάσισε να μάθει κινέζικα και τελικά ερωτεύτηκε τη δασκάλα του, την Δρ. Λου, με την οποία παντρεύτηκε στο Λας Βέγκας το 2014.

Η γνωριμία με τη σύζυγό του και η απόκτηση του παιδιού τους

Δέκα χρόνια αργότερα, ο Δρ. Λέβιν δήλωσε στην εφημερίδα Herald Sun πως η γέννηση του γιου του ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Βέβαια, δεν ήταν εύκολη η απόκτησή του: η γυναίκα του υποβλήθηκε σε εξωσωματική γονιμοποίηση με σπέρμα δότη.

Κι ενώ ο ίδιος κατανοεί ότι είναι ήδη σε μεγάλη ηλικία, το ζευγάρι ήδη εξετάζει το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού και έχει επιστρέψει στη διαδικασία της εξωσωματικής. «Το σκεφτόμαστε σοβαρά. Θα θέλαμε να κάνουμε ένα κοριτσάκι» είπε ο γιατρός στον ραδιοφωνικό σταθμό Nova 100.

Ο Δρ. Τζον Λέβιν

Πώς αποφάσισαν να γίνουν γονείς

Η Δρ. Λου από την πλευρά της, παραδέχτηκε ότι δεν σκεφτόταν τη μητρότητα μέχρι που η πανδημία του κορωνοϊού και τα lockdown την έκαναν να επανεξετάσει τις προτεραιότητές της.

Όπως αποκάλυψε, η απόφαση για τη δημιουργία οικογένειας προέκυψε ύστερα από μια περίοδο εσωτερικής αναζήτησης.

«Κάναμε μια ενδοσκόπηση, ρωτώντας τον εαυτό μας: πού θέλουμε να βρισκόμαστε, τι θέλουμε να δούμε στη ζωή μας σε δέκα χρόνια από τώρα;» είπε στη Herald Sun. «Σκέφτηκα πως, αν τον χάσω (τον Δρ. Λέβιν), θέλω να έχω ένα κομμάτι του μαζί μου. Ήθελα να αποκτήσω ένα παιδί».

Η ίδια σημείωσε πως στάθηκε τυχερή, αφού έμεινε έγκυος με την πρώτη προσπάθεια μέσω εξωσωματικής. «Ήταν τεράστια τύχη. Για πολλές γυναίκες είναι πολύ δύσκολο. Μία από τις φίλες μου χρειάστηκε να κάνει 14 κύκλους για να αποκτήσει την κόρη της».

Τι απαντούν στα αρνητικά σχόλια για τη διαφορά ηλικίας

Όσο για τα σχόλια τα οποία ακούνε σχετικά με τη διαφορά ηλικίας τους και το γεγονός ότι ο μόλις ενός έτους γιος τους έχει πατέρα έναν 93χρονο απαντούν: «Ο κόσμος αρχικά νομίζει ότι ο μικρός Γκάμπι είναι εγγονός του Τζόνι ή καμιά φορά δισέγγονός του. Όταν τους εξηγούμε, δεν μπορούν να κρύψουν την έκπληξή τους. Αλλά για εμάς έχει σημασία μόνο οι επιλογές που μας κάνουν ευτυχισμένους. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε πώς νιώθουν οι άλλοι».

