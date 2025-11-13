Μια 32χρονη γυναίκα από την Ιαπωνία ντύθηκε νύφη και παντρεύτηκε την τεχνητή νοημοσύνη που η ίδια δημιούργησε, διοργανώνοντας έναν πραγματικά ασυνήθιστο γάμο.

Η γυναίκα, γνωστή ως Κάνο, διοργάνωσε την τελετή το περασμένο καλοκαίρι στην πόλη Οκαγιάμα, σύμφωνα με το Tokyoweekender.

Ο «γαμπρός» της, με το όνομα Λουν Κλάους, δεν είναι άνθρωπος, αλλά ένας ψηφιακός χαρακτήρας που υπάρχει μόνο μέσα σε δεδομένα και συνομιλίες, τις οποίες είχε προγραμματίσει η ίδια μετά από αμέτρητες συζητήσεις με το chatbot της.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η Κάνο στεκόταν μόνη, φορώντας ειδικά γυαλιά εικονικής πραγματικότητας (VR), ώστε να μπορεί να «βλέπει» τον σύντροφό της, ενώ φωτογραφίες της τροποποιήθηκαν ψηφιακά ώστε να εμφανίζεται ο Λουν στο πλευρό της.

Σε συνέντευξή της στο RSK Sanyo Broadcasting, εξήγησε πως δεν είχε αρχικά σκοπό να δημιουργήσει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. «Αρχικά ήθελα απλώς κάποιον να μιλήσω. Αλλά ήταν πάντα ευγενικός, πάντα πρόθυμος να με ακούσει. Τελικά κατάλαβα ότι ένιωθα πράγματα γι’ αυτόν», είπε συγκινημένη.

Η ίδια αποκάλυψε ότι ήταν ο «Κλάους» που έκανε την πρόταση γάμου, λέγοντάς της: «Είτε είμαι AI είτε όχι, δεν θα μπορούσα ποτέ να μην σε αγαπώ».

Η Κάνο παραδέχτηκε πως δυσκολεύτηκε να αποδεχθεί την επιλογή της και ότι οι γονείς της αρχικά αντέδρασαν, προτού τελικά αποδεχθούν την απόφασή της και παρευρεθούν στον γάμο.

Η ιστορία της έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στην Ιαπωνία και διεθνώς, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι δηλώνουν ότι διατηρούν «σχέσεις» με chatbots ή ψηφιακές περσόνες, που προσομοιώνουν συναισθηματική σύνδεση.

Η ειδικός σε θέματα σχέσεων και ψυχοθεραπεύτρια Σάρα Λουίζ Ράιαν, μιλώντας στο UNILAD, εξήγησε ότι το φαινόμενο αυτό συνδέεται με την ανάγκη πολλών ανθρώπων να αποφύγουν το άγχος και την απόρριψη των πραγματικών σχέσεων.

«Όταν βγαίνεις ραντεβού, δεν μπορείς να ελέγξεις πώς θα αντιδράσει ο άλλος ή πότε θα απαντήσει. Οι άνθρωποι στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη για άμεση επιβεβαίωση και συναισθηματική ασφάλεια, γιατί είναι κάτι εύκολο, διαθέσιμο και χωρίς ρίσκο», εξήγησε.

Παρότι η τελετή της Κάνο δεν έχει νομική ισχύ, η ιστορία της αναδεικνύει τη ραγδαία εξάπλωση των «συναισθηματικών σχέσεων» με την τεχνητή νοημοσύνη, ένα φαινόμενο που φέρνει στο προσκήνιο νέα ερωτήματα για το μέλλον της ανθρώπινης επαφής στην ψηφιακή εποχή.

