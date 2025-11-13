Στην 74η θέση της Ετήσιας Έκθεσης World’s Best Cities της Resonance Consultancy κατατάσσεται η Αθήνα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη διεθνή της απήχηση.

Η έκθεση, που θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρισμένες παγκοσμίως ως προς την αξιολόγηση αστικών κέντρων, παρουσιάζει τις πόλεις που συνδυάζουν ιδανικά ποιότητα ζωής, ελκυστικότητα και οικονομική δυναμική.

Η λίστα απαντά στο ερώτημα «Σε ποια πόλη θα ζούσα, θα εργαζόμουν και θα ταξίδευα ευχαρίστως;», αναδεικνύοντας τις μητροπόλεις με τις καλύτερες προοπτικές για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες.

Πώς βγήκε η κατάταξη

Για την αξιολόγηση εξετάστηκαν πάνω από 270 πόλεις με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου σύμφωνα με το Forbes. Η μεθοδολογία στηρίζεται σε εκατοντάδες δείκτες: αεροδρόμια, υποδομές, πολιτισμό, νυχτερινή ζωή, εταιρική παρουσία, οικονομική ανάπτυξη, περιβάλλον, ακόμη και τάσεις στα social media.

Παράλληλα, ενσωματώθηκαν 21.000 απαντήσεις από έρευνες σε 30 χώρες, ενώ φέτος προστέθηκαν και δεδομένα από κινεζικές πλατφόρμες όπως Weibo και Xiaohongshu ώστε να αποτυπώνονται «αυθεντικές τοπικές απόψεις».

Οι πόλεις βαθμολογούνται μέσω του Place Power Score, που εξετάζει τρεις άξονες:

Livability (βιωσιμότητα) : καθαρός αέρας, περίπατος, υγεία, επίπεδο διαβίωσης.

: καθαρός αέρας, περίπατος, υγεία, επίπεδο διαβίωσης. Lovability (ελκυστικότητα) : δημοφιλία σε Google Trends και TikTok, μουσεία, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

: δημοφιλία σε Google Trends και TikTok, μουσεία, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Prosperity (ευημερία) : οικονομία, μεγάλες εταιρείες, ανεργία, επιχειρηματικό οικοσύστημα.

: οικονομία, μεγάλες εταιρείες, ανεργία, επιχειρηματικό οικοσύστημα.



Λονδίνο: Κορυφαία πόλη στον κόσμο για 11η χρονιά

Η βρετανική πρωτεύουσα παραμένει στην κορυφή. Κατατάσσεται 1η στον κόσμο στα αεροδρόμια και στις μεγάλες εταιρείες, ενώ συνολικά παίρνει υψηλές βαθμολογίες σε ευημερία, ελκυστικότητα και ποιότητα ζωής.

Το Λονδίνο ανακάμπτει δυναμικά μετά την πανδημία: μόνο το 2024, οι δαπάνες διεθνών επισκεπτών άγγιξαν τα 22 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας Νέα Υόρκη και Ντουμπάι. Ταυτόχρονα, παραμένει κόμβος τεχνολογίας και γαστρονομίας με ρεκόρ Michelin εστιατορίων, ενώ προσελκύει Αμερικανούς αγοραστές σε κατοικίες και εμπορικά ακίνητα.

Νέα Υόρκη: Η καλύτερη αμερικανική πόλη

Στη 2η θέση παγκοσμίως βρίσκουμε τη Νέα Υόρκη, που προσπερνά φέτος το Παρίσι.

Η πόλη διαπρέπει σε οικονομική ευημερία, ενώ βρίσκεται στην κορυφή για θέατρα, συναυλίες και μουσεία. Τα έργα υποδομών – από την αναβάθμιση των αεροδρομίων έως νέους πράσινους χώρους – αναδιαμορφώνουν τη μητρόπολη για την επόμενη δεκαετία.

Η πρώτη πεντάδα

Οι πόλεις που συμπληρώνουν το Top-5 είναι:

Παρίσι – με εκτεταμένες επενδύσεις λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων και ισχυρή τουριστική βιομηχανία που αναμένεται να φτάσει τα 50 δισ. δολάρια έως το 2032.

Τόκιο – ασφάλεια, γαστρονομία και άψογος αστικός σχεδιασμός, με αριθμούς-ρεκόρ στους διεθνείς επισκέπτες.

Μαδρίτη – μεγάλη άνοδος από την περσινή 13η θέση χάρη στη βιώσιμη αναγέννηση της πόλης και την αξιοποίηση χώρων και πάρκων.

Η εικόνα για τις ΗΠΑ

Πέρα από τη Νέα Υόρκη, μόνο το Λος Άντζελες μπαίνει στο Top-20 (12η θέση).

Ακολουθούν:

Μαϊάμι (26)

Σαν Φρανσίσκο (28)

Σικάγο (35)

Ντένβερ, Όστιν και Βαλτιμόρη στις πρώτες 100 θέσεις

Παρότι οι αμερικανικές πόλεις εξακολουθούν να διαθέτουν δυναμική, η έρευνα δείχνει πτώση στη διεθνή επιθυμία επίσκεψης, κάτι που συνδέεται – όπως αναφέρει η Ipsos – με τη μειωμένη εμπιστοσύνη προς αμερικανικά brands.

Η άνοδος της Ασίας

Η Ασία καλύπτει γρήγορα το χάσμα με την Ευρώπη, με πολλές πόλεις να «εκτοξεύονται» λόγω της έντονης επιστροφής του τουρισμού: Τόκιο (4), Σιγκαπούρη (6), Σίδνεϊ (11), Σεούλ (13), Πεκίνο (15), Σαγκάη (16), Χονγκ Κονγκ (19), ενώ η Κωνσταντινούπολη κλείνει τη 20άδα.

Αναλυτικά η λίστα με τις 100 καλύτερες πόλεις στον κόσμο

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο Νέα Υόρκη, ΗΠΑ Παρίσι, Γαλλία Τόκιο, Ιαπωνία Μαδρίτη, Ισπανία Σιγκαπούρη Ρώμη, Ιταλία Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Βερολίνο, Γερμανία Βαρκελώνη, Ισπανία Σίδνεϊ, Αυστραλία Λος Άντζελες, ΗΠΑ Σεούλ, Νότια Κορέα Άμστερνταμ, Ολλανδία Πεκίνο, Κίνα Σαγκάη, Κίνα Τορόντο, Καναδάς Σάο Πάολο, Βραζιλία Χονγκ Κονγκ, Κίνα Κωνσταντινούπολη, Τουρκία Μελβούρνη, Αυστραλία Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη Οσάκα, Ιαπωνία Όσλο, Νορβηγία Στοκχόλμη, Σουηδία Μαϊάμι, ΗΠΑ Βιέννη, Αυστρία Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ Μπενγκαλούρου, Ινδία Πόλη του Μεξικού, Μεξικό Μόναχο, Γερμανία Δουβλίνο, Ιρλανδία Κοπεγχάγη, Δανία Ζυρίχη, Ελβετία Σικάγο, ΗΠΑ Μιλάνο, Ιταλία Λισαβόνα, Πορτογαλία Πράγα, Τσεχία Μπουένος Άιρες, Αργεντινή Μουμπάι, Ινδία Βανκούβερ, Καναδάς Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία Βαρσοβία, Πολωνία Αμβούργο, Γερμανία Σενζέν, Κίνα Μόντρεαλ, Καναδάς Βουδαπέστη, Ουγγαρία Βρυξέλλες, Βέλγιο Ριάντ, Σαουδική Αραβία Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία Μπογκοτά, Κολομβία Γκουανγκζού, Κίνα Τζακάρτα, Ινδονησία Δελχί, Ινδία Λας Βέγκας, ΗΠΑ Βοστώνη, ΗΠΑ Ουάσιγκτον, ΗΠΑ Χιούστον, ΗΠΑ Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία Σαν Χοσέ, ΗΠΑ Ελσίνκι, Φινλανδία Ορλάντο, ΗΠΑ Ταϊπέι, Ταϊβάν Φρανκφούρτη, Γερμανία Λίμα, Περού Ατλάντα, ΗΠΑ Σιάτλ, ΗΠΑ Περθ, Αυστραλία Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική Κρακοβία, Πολωνία Βαλένθια, Ισπανία Οτάβα, Καναδάς Αθήνα, Ελλάδα Σαντιάγο, Χιλή Μεδεγίν, Κολομβία Κολωνία, Γερμανία Ντάλας, ΗΠΑ Μπρισμπέιν, Αυστραλία Χανγκζού, Κίνα Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ Χαϊντεραμπάντ, Ινδία Τσενγκντού, Κίνα Ντένβερ, ΗΠΑ Κάλγκαρι, Καναδάς Άμπου Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Όστιν, ΗΠΑ Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ Βαλτιμόρη, ΗΠΑ Στουτγκάρδη, Γερμανία Ρότερνταμ, Ολλανδία Λυών, Γαλλία Ρουρ, Γερμανία Μπουσάν, Νότια Κορέα Ντίσελντορφ, Γερμανία Μέκκα, Σαουδική Αραβία Πόρτο, Πορτογαλία Βουκουρέστι, Ρουμανία Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο Ντόχα, Κατάρ

protothema.gr