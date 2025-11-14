Influencer από τις ΗΠΑ καλείται να πληρώσει 1,75 εκατομμύρια δολάρια για την καταστροφή του γάμου του μάνατζερ της σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου της Βόρειας Καρολίνας.

Η Μπρέναϊ Κέναρντ, η οποία έχει σχεδόν 3 εκατομμύρια followers στο TikTok, φέρεται να αποπλάνησε τον μάνατζέρ της, Τιμ Μόνταγκ σύμφωνα με αγωγή που κατατέθηκε σε δικαστήριο του Ντάραμ της Βόρειας Καρολίνας από την πρώην σύζυγό του, Άκρια

Στην πρώτη αγωγή της, το 2024, η κυρία Μοντάγκ είχε ζητήσει 3,5 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση από την Κέναρντ, επικαλούμενη νόμο της Βόρειας Καρολίνας για την αποξένωση.

Σύμφωνα με τον νόμο, ο οποίος μοιάζει με στίχους από το hit της Ντόλι Πάρτον του 1973 «Jolene», ο ενάγων πρέπει να αποδείξει ότι βρίσκεται σε έναν γάμο με αγάπη, ότι το τρίτο πρόσωπο γνώριζε για τον γάμο και ότι ο γάμος συνεχίστηκε ενώ η παράνομη σχέση ήταν σε εξέλιξη.

Η Ακίρα Μόνταγκ που υπέβαλε την αγωγή κατά της influencer

Όπως σημειώνει η New York Post η Βόρεια Καρολίνα είναι μία από τις έξι πολιτείες των ΗΠΑ που εξακολουθούν να επιτρέπουν σε έναν σύζυγο να μηνύσει ένα τρίτο πρόσωπο για παρέμβαση στον γάμο του, σύμφωνα με μια πρακτική που έχει τις ρίζες της στο αγγλικό εθιμικό δίκαιο.

«Όταν σκέφτεστε την αλλοτρίωση της αγάπης, πρέπει να σκεφτείτε την ταπείνωση που υπέστη ο σύζυγος. Η κυρία Κέναρντ επιδείκνυε τη σχέση της με έναν παντρεμένο άνδρα. Και φυσικά, αυτό έγινε viral και η πελάτισσά μου ταπεινώθηκε ως αποτέλεσμα αυτού» δήλωση η δικηγόρος της Μόνταγκ.

Η Ακίρα Μόνταγκ ισχυρίστηκε ότι η παράνομη σχέση της influencer με τον σύζυγό της είχε προκαλέσει ψυχική οδύνη, είχε βλάψει την υγεία της και είχε στερήσει τα παιδιά της από ένα νοικοκυριό με δύο γονείς.

Ο Τιμ Μόνταγκ με τον οποίο είχε παράνομη σχέση η influencer

Από την πλευρά της η Κέναρντ αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες εναντίον της ισχυριζόμενη ότι η Μόνταγκ γνώριζε ότι ο γάμος είχε τελειώσει και είχε επιτρέψει τη σχέση.

Τελικά η κυρία Μόνταγκ αποζημιώθηκε με 1,5 εκατομμύρια δολάρια για αποξένωση της αγάπης και 250.000 δολάρια για παράνομη συνουσία, την τρίτη μεγαλύτερη αποζημίωση σε μια τέτοια υπόθεση στην ιστορία της Βόρειας Καρολίνας.

