Εντυπωσιακό περιστατικό εκτυλίχθηκε κοντά στο Σιάτλ, όπου μια φώκια κατάφερε να ξεφύγει από ομάδα φαλαινών πηδώντας πάνω στο σκάφος φωτογράφου άγριας ζωής. Το γεγονός, που καταγράφηκε σε βίντεο, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδρομής παρατήρησης φαλαινών.

Η φωτογράφος Σαρβέτ Ντράκερ εντόπισε μέσω του φακού της μια φώκια να προσπαθεί να διαφύγει από τουλάχιστον οκτώ όρκες. Όπως περιγράφει, αρχικά πίστεψε ότι το ζώο δεν θα τα καταφέρει. Καθώς οι όρκες πλησίαζαν τη βάρκα, έγινε σαφές ότι συνέχιζαν να την καταδιώκουν.

Σύμφωνα με τους κανόνες άγριας ζωής, η Ντράκερ είχε σβήσει τη μηχανή ώστε να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός των ζώων. Τότε η φώκια πήδηξε μέσα στη βάρκα, αναζητώντας καταφύγιο. Η φωτογράφος δεν παρενέβη, αλλά κατέγραψε το περιστατικό, ακούγοντας τη φώκια να ανασαίνει έντονα από την εξάντληση.

Οι όρκες προσπάθησαν ακόμη και να αναποδογυρίσουν το σκάφος, εφαρμόζοντας την τεχνική δημιουργίας κυμάτων. Αν και η φώκια έπεσε τουλάχιστον μία φορά στο νερό, κατάφερε να επιστρέψει στο σκάφος και τελικά οι όρκες απομακρύνθηκαν έπειτα από περίπου 15 λεπτά.

