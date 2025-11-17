Η κεντρική πλατεία της Νυρεμβέργης μετατράπηκε την Κυριακή σε… αγρόκτημα, καθώς κοπάδι περίπου 600 προβάτων πέρασε μέσα από το κέντρο της πόλης ακολουθώντας τη διαδρομή προς τα χειμερινά βοσκοτόπια. Το εντυπωσιακό θέαμα συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, που κατέγραψε την ιδιαίτερη «παρέλαση» με κινητά και φωτογραφικές μηχανές.

Το κοπάδι του βοσκού Thomas Gackstatter διένυσε περισσότερα από 10 χιλιόμετρα, περνώντας από την Hauptmarkt, σε μια παράδοση που θεωρείται μοναδική στη Γερμανία. Οι δημοτικές αρχές είχαν λάβει μέτρα για ομαλή και ασφαλή διέλευση, ζητώντας από τους κατοίκους να κρατήσουν τα σκυλιά μακριά και απαγορεύοντας τη χρήση drones.

Schafe ziehen durch Nürnberger Innenstadt



Nein, das ist keine Schafdemo gegen unsere Regierung – obwohl die Idee an sich eigentlich nicht so verkehrt wäre. Tatsächlich ziehen heute, wie auch jeden Herbst, etwa 600 Schafe durch die Nürnberger Innenstadt in ihr Winterquartier im… pic.twitter.com/KfqBL5cWLf November 16, 2025

Η πρακτική της μετακίνησης κοπαδιών σε αστικά σημεία δεν είναι πρωτοφανής στη Γερμανία. Παρόμοιες δράσεις πραγματοποιούνται στο Βερολίνο, το Πότσνταμ, το Άουγκσμπουργκ και το Ουλμ, όπου τα πρόβατα λειτουργούν ως φυσικοί διαχειριστές της βλάστησης, συμβάλλοντας στη βιοποικιλότητα και μειώνοντας το κόστος συντήρησης για τους δήμους.

Hundreds of sheep head through the German city of Nuremberg to their winter pastures. It's a trip of over 10 km which takes the flock through the central market square as part of a popular annual tradition. pic.twitter.com/erCEcTR4P5 — Sky News (@SkyNews) November 16, 2025

Για τους βοσκούς, η εποχική μεταφορά προσφέρει ασφαλείς χώρους για τα ζώα σε περιόδους περιορισμένων βοσκοτόπων, ενώ για τους κατοίκους αποτελεί μια ζωντανή υπενθύμιση της σύνδεσης ανάμεσα στην πόλη και την ύπαιθρο.

