Στην αναζήτηση της για νερό, μια αλεπού προσεγγίζει μια ποτίστρα, όταν έρχεται αντιμέτωπη με μια οχιά η οποία «έστησε καρτέρι» για διψασμένα θηράματα.

Βίντεο του Νίκου Κασίνη, από κάμερα της Υπηρεσίας Θήρας, καταγράφει το περιστατικό. Όπως θα δείτε η αλεπού ξαφνιάζεται από το προληπτικό χτύπημα του φιδιού και απομακρύνεται ενώ στη συνέχεια βρίσκει ακόμα μια οχιά η οποία βρισκόταν «καμουφλαρισμένη στο σημείο». Στη συνέχεια, το φίδι στην ποτίστρα λαμβάνει αμυντική στάση, μετακινώντας τη θέση του για να προστατευθεί από πιθανή απειλή.

Η ο κ. Κασίνης σημειώνει ότι οι οχιές παραμένουν ιδιαίτερα ενεργές, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν για την εποχή ευνοούν τη συμπεριφορά τους.