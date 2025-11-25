H Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκε το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο, ένα έλατο από το Μίσιγκαν, το οποίο έφτασε στον Λευκό Οίκο με άμαξα που έσερναν δύο άλογα.

Φορώντας μπεζ παλτό και σκούρα κόκκινα γάντια, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ περιηγήθηκε γύρω από την άμαξα, χαιρέτησε τους οδηγούς και τόνισε πόσο «όμορφο δέντρο» είναι.

Το έλατο, τοποθετήθηκε στο Blue Room, όπου κάθε χρόνο εκτίθεται το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου. Το επιβλητικό έλατο προέρχεται από τη φάρμα Korson’s που κέρδισε το εθνικό διαγωνισμό της National Christmas Tree Association. Ο νικητής αυτού του διαγωνισμού παράγει το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου από το 1966.

Δείτε βίντεο: