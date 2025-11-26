Σε χάος κατέληξε ο τελικός του διαγωνισμού για την πιο δυνατή γυναίκα του κόσμου για το 2025, καθώς μια αθλήτρια που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο φέρεται να είναι τρανσέξουαλ, με αποτέλεσμα να προκληθή οργή από αθλητές και προπονητές.

Η Αμερικανίδα Τζέιμι Μπούκερ, η οποία κατηγορείται ότι είναι βιολογικά άνδρας, νίκησε τη Βρετανίδα Άντρεα Τόμσον στον τελικό που πραγματοποιήθηκε στο Άρλινγκτον του Τέξας. Η Τόμσον αποχώρησε από το βάθρο, λέγοντας να λέει «αυτό είναι μ…», ενώ η Μπούκερ πανηγύριζε. Από τότε, η Βρετανίδα έχει στεφθεί ως «η πραγματική δυνατότερη γυναίκα του κόσμου» από τον προπονητή της και μερικούς από τους συναθλητές της, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η Ρεμπέκα Ρόμπερτς, τρις νικήτρια του διαγωνισμού, ισχυρίστηκε ότι κανείς -ούτε καν οι διοργανωτές- δεν γνώριζαν για το παρελθόν της Μπούκερ. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την Αμερικανίδα δεν έχουν αποσαφηνιστεί, αλλά σε ένα βίντεο στο YouTube -που είχε αναρτηθεί σε κανάλι που φαίνεται να είναι της Μπούκερ τον Σεπτέμβριο του 2017- η ίδια λέει: «Όλοι πεθαίνουν να πουν τη δική τους ιστορία και εγώ προφανώς δεν αποτελώ εξαίρεση. Είμαι μια 21χρονη τρανς γυναίκα με ιστορικό κακοποίησης, που αγωνίζεται να παραμείνει πιστή στον εαυτό της ενώ βρίσκεται υπό την εξουσία των θρησκευόμενων γονιών της», σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Οι τρανσέξουαλ δεν πρέπει να αγωνίζονται στην κατηγορία των γυναικών»

Τη Δευτέρα το βράδυ, η Ρόμπερτς δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram με τη λεζάντα «προστατέψτε τα γυναικεία αθλήματα». Δίπλα στη φωτογραφία έγραψε: «Δεν τρέφω μίσος προς τα τρανσέξουαλ άτομα. Όλοι αξίζουν αξιοπρέπεια, σεβασμό και την ελευθερία να ζουν την αλήθεια τους. Αλλά δεν μπορώ να παραμείνω σιωπηλή για κάτι που απειλεί τη δικαιοσύνη και το μέλλον των γυναικείων αθλημάτων. Οι τρανσέξουαλ γυναίκες, άτομα που γεννήθηκαν άνδρες, δεν πρέπει να αγωνίζονται στην κατηγορία των γυναικών.

Δεν έχει να κάνει με την ταυτότητα. Δεν έχει να κάνει με την πολιτική. Έχει να κάνει με τις αναμφισβήτητες φυσικές διαφορές που υπάρχουν στα αθλήματα δύναμης… Διαφορές που δεν εξαφανίζονται και που έχουν μεγαλύτερη σημασία εδώ από οπουδήποτε αλλού. Οι κατηγορίες γυναικών δημιουργήθηκαν για έναν λόγο και αν τον χάσουμε, χάνουμε τα θεμέλια του αθλήματός μας.

«Αυτό που συνέβη αυτό το Σαββατοκύριακο δεν ήταν διαφανές. Κανείς από εμάς δεν το ήξερε. Ούτε καν οι διοργανωτές το ήξεραν. Και όταν η δικαιοσύνη αιφνιδιάζεται, η εμπιστοσύνη στον αθλητισμό αρχίζει να κλονίζεται. Το μήνυμά μου είναι απλό. Τα τρανς άτομα έχουν θέση στον αθλητισμό, αλλά οι κατηγορίες γυναικών πρέπει να παραμείνουν αποκλειστικά για γυναίκες που έχουν γεννηθεί βιολογικά γυναίκες.

Αγαπώ αυτό το άθλημα. Έχω αφιερώσει τη ζωή μου σε αυτό. Και δεν θα αγνοήσω κάτι που θα μπορούσε να το αλλάξει για πάντα. Συγχαρητήρια στην Άντρεα Τόμσον την πραγματικά δυνατότερη γυναίκα του κόσμου για το 2025».

«Οι κατηγορίες γυναικών υπάρχουν για κάποιο λόγο»

Ο προπονητής της Τόμσον, Λόρενς Σάλαεϊ, εξέφρασε την αντίθεσή του για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού: «Συγχαρητήρια στην πελάτισσά μου, αλλά κυρίως στην πολύ καλή μου φίλη Άντρεα για τη νίκη της. Δούλεψες σκληρά για αυτό και είμαι πολύ περήφανος για σένα. Κυριάρχησες απόλυτα στο deadlift, στο log και στο circus dumbbell και αν και υπάρχουν ακόμα μερικά σημεία που πρέπει να βελτιώσεις, ήσουν η ισχυρότερη γυναίκα εκείνη την ημέρα. Αυτή η νίκη δεν ήρθε χωρίς αντιπαραθέσεις, αλλά θέλω να καταστήσω σαφές ότι, ενώ υποστηρίζω και επευφημώ τους ανθρώπους που είναι αυτό που θέλουν να είναι, ο αθλητισμός είναι αθλητισμός και οι κατηγορίες γυναικών υπάρχουν για κάποιο λόγο».

«Μπλόκο» από χορηγό

Ταυτόχρονα, ένας από τους χορηγούς της Μπούκερ την κατηγόρησε ότι «παρουσίασε ψευδείς πληροφορίες στους αξιωματούχους και τους κριτές του OSG [Official Strongman Games]». Η Iron Ape, η οποία πωλεί αθλητικό εξοπλισμό αποκάλυψε ότι «δεν συνδέεται πλέον» με την νικήτρια.

Σε δήλωσή του, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Κόλτον Κρος, έγραψε: «Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι η Τζέιμι Μπούκερ παραποίησε κρίσιμες πληροφορίες στους αξιωματούχους και τους κριτές του OSG, με αποτέλεσμα να αποκτήσει αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των άλλων αθλητριών. Με άμεση ισχύ, η Τζέιμι Μπούκερ έχει διαγραφεί από τον κατάλογο των αθλητών της Iron Ape… αυτό δεν έχει να κάνει με την ταυτότητα φύλου. Η Iron Ape δεν κάνει και δεν θα κάνει ποτέ διακρίσεις σε βάρος ατόμων με βάση το φύλο, τη φυλή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό χαρακτηριστικό. Αναμένουμε από κάθε αθλητή της Iron Ape να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα αθλητικής δεοντολογίας. Όταν αυτά τα πρότυπα παραβιάζονται, πρέπει να λαμβάνονται αποφασιστικά μέτρα».

«Αυτή η γυναίκα φαίνεται διαφορετική»

Εν τω μεταξύ, ο Μίτσελ Χούπερ που είχε στεφθεί το 2023 ως ο δυνατότερος άνδρας του κόσμου, έδωσε συγχαρητήρια στην Άντρεα Τόμσον και όχι στην Μπούκερ. Η Ντόνα Μουρ, τρεις φορές νικήτρια του διαγωνισμού, πήρε το μέρος της Άντρεα γράφοντας πως κέρδισε.

Ο Χούπερ μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο στο YouTube στο οποίο κατακρίνει το αποτέλεσμα, αφού παρακολούθησε τον διαγωνισμό στο Τέξας από κοντά. «Την πρώτη φορά που είδα την Τζέιμι είπα “αυτή η γυναίκα φαίνεται διαφορετική”. Ήταν πιθανώς 7-10 εκατοστά ψηλότερη και πιθανώς 36 κιλά βαρύτερη από την πιο κοντινή ανταγωνίστριά της. Να είσαι ό,τι και αν θέλεις, αλλά υπάρχει μια στιγμή που πρέπει να πάρεις θέση υπέρ των γυναικείων αθλημάτων».

«Ήταν τιμή μου»

Από την πλευρά της η Μπούκερ είχε δημοσιεύσει τη Δευτέρα ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον διαγωνισμό. Ευχαρίστησε την Official Strongman Games «που με δέχτηκε» και σημείωσε για τις συναθλήτριές της: «Είστε όλες τρελά δυνατές γυναίκες και ήταν τιμή μου να μοιραστώ τη σκηνή μαζί σας, να σας ενθαρρύνω και να με ενθαρρύνετε».

«Πραγματικά δεν περίμενα αυτό το αποτέλεσμα και δεν το λέω αυτό για να καυχηθώ ή να φανώ υπερήφανη. Όταν εγγράφηκα σε αυτόν τον διαγωνισμό, δεν περίμενα να κερδίσω – ήταν ένα άπιαστο όνειρο. Προφανώς όλοι συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό με την επιθυμία να κερδίσουν, αλλά δεν πίστευα ότι αυτός θα ήταν ο διαγωνισμός για μένα και το γεγονός ότι είναι, με αφήνει πραγματικά άφωνη. Δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει, δεν ξέρω πού θα αγωνιστώ στη συνέχεια… Θέλω απλώς να σας ευχαριστήσω όλους από τα βάθη της καρδιάς μου. Είναι εξωπραγματικό».

