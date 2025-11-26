Στα $9,12 εκατ. πουλήθηκε σε δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στο Ντάλας, ένα αντίτυπο του πρώτου τεύχους του Superman, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην αγορά συλλεκτικών κόμικ.

A copy of the first Superman issue, unearthed by three brothers cleaning out their late mother's attic, netted $9.12 million this month at a Texas auction house which says it is the most expensive comic book ever sold. pic.twitter.com/08bL1zTVZv November 25, 2025

Το συλλεκτικό τεύχος, που εκδόθηκε το 1939 και κόστιζε τότε μόλις 10 σεντς, θεωρείται ένα από τα σπανιότερα στην ιστορία των κόμικ. Η εξαιρετική του κατάσταση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αποτελεί ένα από τα 500.000 αντίτυπα της πρώτης εκτύπωσης, εκτόξευσε την αξία του.

Η ιστορία του τεύχους είναι εξίσου εντυπωσιακή. Πριν από έναν χρόνο, τρία αδέρφια το εντόπισαν ξεχασμένο σε ένα χαρτοκιβώτιο στη σοφίτα του σπιτιού τους, ενώ τακτοποιούσαν τα υπάρχοντα της μητέρας τους. Εκείνη τους είχε μιλήσει για μια πολύτιμη συλλογή κόμικ, όμως ποτέ δεν είχαν φανταστεί το πραγματικό της περιεχόμενο.

Μέχρι σήμερα, το ρεκόρ κατείχε το πρώτο τεύχος του Action Comics, το οποίο είχε φτάσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

protothema.gr