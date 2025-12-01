Ο Αθανάσιος Καρβέλας, αλλιώς Τομ Καρβέλ, ήταν ο ιδρυτής της Carvel Ice Cream, μιας από τις πιο γνωστές μάρκες με περισσότερα από 500 καταστήματα και έντονη επιχειρηματική διαδικτυακή παρουσία. Ενσαρκώνει στο έπακρο το κλασικό παράδειγμα του μετανάστη, ο οποίος μέσα από επιμονή, σκληρή δουλειά και επιχειρηματική ευφυΐα κατορθώνει να επιτύχει.

Ο Αθανάσιος Καρβέλας γεννήθηκε στις 14 Ιουλίου του 1906 στην Αθήνα. Το 1910, όταν ήταν μόλις τεσσάρων ετών, οι γονείς του αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την Ελλάδα για μια καλύτερη ευκαιρία στις ΗΠΑ, όπως πολλοί Έλληνες μετανάστες της εποχής. Πιο συγκεκριμένα εγκαταστάθηκαν στο Connecticut.

Σε ηλικία 23 ετών ο Tom είχε ήδη ξεκινήσει και αφήσει πολλές δουλειές από ντράμερ σε μια μπάντα έως οδηγός δοκιμών αυτοκινήτων. Ήταν τότε που αποφάσισε να γίνει πωλητής παγωτού. Αφού δανείστηκε 15 δολάρια από την τότε κοπέλα του και μέλλουσα σύζυγό του, Αγκνες Στιούαρτ, ο Καρβέλ άρχισε να πουλά παγωτό από το ταλαιπωρημένο φορτηγό του.

Την εθνική μέρα μνήμης του 1934 η ζωή του έμελλε να αλλάξει ριζικά μέσω μιας φαινομενικά άτυχης στιγμής. Λόγω ενός σκασμένου λάστιχου αναγκάστηκε να σταματήσει το φορτηγό του σε ένα πάρκινγκ, το οποίο βρισκόταν δίπλα σε ένα κατάστημα αγγειοπλαστικής. Λόγω της υψηλής θερμοκρασίας το παγωτό άρχισε να λιώνει και ο Καρβέλ ρώτησε τον ιδιοκτήτη του καταστήματος αν θα μπορούσε να το πουλήσει επιτόπου χρησιμοποιώντας παράλληλα το ηλεκτρικό ρεύμα του μαγαζιού. Ο ιδιοκτήτης του το επέτρεψε και έτσι ο Τομ άρχισε να πουλά στους περαστικούς. Το λιωμένο παγωτό έγινε ανάρπαστο και ο Ελληνοαμερικανός τέλειωσε το απόθεμα του σε μόλις δύο μέρες. Τότε αντιλήφθηκε ότι είναι εξαιρετικά πιο εύκολο και κερδοφόρο να στήσει την επιχείρησή του σε στάσιμη τοποθεσία.

Δύο χρόνια μετά αγόρασε το κατάστημα αγγειοπλαστικής και έγινε ο πρώτος πωλητής «λιωμένου» παγωτού στην χώρα. Το 1939 κατασκεύασε και την πρώτη μηχανή παραγωγής τέτοιου παγωτού. Το παγωτό «μηχανής», όπως ονομάζεται μέχρι σήμερα, ήταν αποτέλεσμα μιας μυστικής φόρμουλας. Οφείλεται στις μηχανές του τις οποίες και πατεντάρισε. Επρόκειτο για μηχανές παγωτού εξαιρετικά χαμηλής θερμοκρασίας χωρίς αντλία αέρα. Παράλληλα ο Καρβέλ εισήγαγε στις επιχειρήσεις του την εμπορική πρωτοπορία του 1 συν 1 δώρο.

Λόγω της τεράστιας επιτυχίας του αποφάσισε να πουλήσει τις μηχανές του σε πλήθος καταστημάτων σε όλη την χώρα. Εμποριοποίησε όμως και την πείρα του αρχίζοντας να διδάσκει στους ανεξάρτητους ιδιοκτήτες καταστημάτων τα μυστικά της επιχείρησής του. Ταυτόχρονα τους επέτρεπε να πουλάνε παγωτό με το όνομά του. Έτσι ο Καρβέλ υπήρξε ένας από τους πρωτοστάτες της ιδέας του «franchising». Μέχρι το 1951 τα καταστήματα με το όνομά του είχαν δεκαπλασιαστεί.

Εξίσου πρωτοποριακή ήταν η διαφημιστική του προσέγγιση πρωταγωνιστώντας διαρκώς ο ίδιος στις διαφημίσεις του. Με την περίεργη προφορά του και την βαριά του φωνή έγινε μια καλτ φιγούρα ιντριγκάροντας τους δημοσιογράφους που συχνά τον καλούσαν στις εκπομπές τους. Έτσι ήταν συχνά παρόν στις οθόνες των Αμερικάνων έχοντας εμφανιστεί μέχρι και στο εξαιρετικά διάσημο talk-show του David Letterman.

Ο Carvel απεβίωσε στις 21 Οκτωβρίου του 1990 σε ηλικία 84 ετών. Αν και παντρεμένος δεν είχε παιδιά ενώ ο θάνατός του οδήγησε σε έντονες δικαστικές διαμάχες τους συγγενείς του. Άφησε πίσω του μια τεράστια περιουσία και ένα ιστορικό brand με πάνω από 400 καταστήματα σε όλο τον κόσμο. Αποτέλεσε μια προσωποποίηση του «American dream» και έμεινε στην ιστορία για την επιχειρηματική του ικανότητα.

Protothema.gr