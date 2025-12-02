Σύνθετα σχέδια οριγκάμι, τα οποία που πιστεύει ότι μια μέρα θα βελτιώσουν την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, κατασκεύασε ο 14χρονος Μάιλς Γου.

Ο έφηβος από τη Νέα Υόρκη κέρδισε πρόσφατα 25.000 δολάρια και το πρώτο βραβείο στον επιστημονικό διαγωνισμό Thermo Fisher Scientific Junior Innovators με ένα σχέδιο οριγκάμι που ονομάζεται Miura-ori και απαιτεί μεγάλη ακρίβεια.

«Διπλώνω οριγκάμι ως χόμπι για περισσότερα από έξι χρόνια, κυρίως ζώα ή έντομα», δήλωσε ο Γου στο Business Insider. «Πρόσφατα άρχισα να σχεδιάζω και τα δικά μου οριγκάμι».

Η ερευνητική του εργασία επικεντρώθηκε στο αν ο λόγος αντοχής προς βάρος της πτυχής Miura μπορεί να αξιοποιηθεί στη βελτίωση αναδιπλούμενων κατασκευών που χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκες – όπως σκηνές και προσωρινά καταλύματα σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Η ιδέα γεννήθηκε καθώς ο Γου παρακολουθούσε τις ειδήσεις για τις φωτιές στη Νότια Καλιφόρνια και τον τυφώνα Χέλεν, που έπληξε τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ το 2024. Παράλληλα, μελέτησε πώς το οριγκάμι μπορεί να αξιοποιηθεί σε κλάδους STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά).

Στην πτυχή Miura, ένα φύλλο χαρτιού διπλώνεται σε μια μικρότερη περιοχή με επαναλαμβανόμενα παραλληλόγραμμα. Για να βρει τον καλύτερο συνδυασμό, ο Γου δοκίμασε τρία διαφορετικά πλάτη παραλληλόγραμμου, τρεις διαφορετικές γωνίες παραλληλόγραμμου, δύο διαφορετικά ύψη παραλληλόγραμμου και τρία διαφορετικά είδη χαρτιού.

Ο Μάιλς Γου καθώς δοκιμάζει την αντοχή των διαφορετικών παραλλαγών οριγκάμι που δίπλωσεSociety for Science

Αυτό σημαίνει ότι κατασκεύασε 54 παραλλαγές και πραγματοποίησε 108 δοκιμές. Με τη βοήθεια μηχανής κοπής εξασφάλισε ακρίβεια στις διπλώσεις του, τοποθέτησε τα δείγματα ανάμεσα σε προστατευτικές ράγες και πρόσθετε σταδιακά βάρη μέχρι αυτά να καταρρεύσουν.

«Σαν ένα ταξί να αντέχει βάρος 4.000 ελεφάντων»

Η αντοχή των οριγκάμι τον εξέπληξε. Χρησιμοποίησε όλα τα βιβλία του σπιτιού, πριν ζητήσει από τους γονείς του βάρη γυμναστικής για να συνεχίσει. Όπως είχε υποθέσει αρχικά, τα μικρότερα πάνελ με τις λιγότερο οξείες γωνίες παρουσίαζαν την καλύτερη αναλογία αντοχής προς βάρος. Αυτό που δεν περίμενε ήταν ότι το υλικό με την καλύτερη απόδοση ήταν το απλό φωτοτυπικό χαρτί και όχι κάποιο σκληρότερο.

«Η πιο ανθεκτική παραλλαγή Miura-ori που δοκίμασα μπορούσε να κρατήσει πάνω από 10.000 φορές το βάρος της», είπε ο Γου. «Υπολόγισα ότι αυτό αντιστοιχεί σε ένα ταξί της Νέας Υόρκης που αντέχει το βάρος 4.000 ελεφάντων».