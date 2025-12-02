Το Χειμερινό Αυγό των Ρομανόφ, της ρωσικής αυτοκρατορικής οικογένειας, που θεωρείται ένα από τα ομορφότερα κομμάτια που δημιούργησε ο οίκος Φαμπερζέ, πωλήθηκε σήμερα έναντι σχεδόν 22,9 εκατομμυρίων στερλινών (26 εκατομμύρια ευρώ) στο Λονδίνο, ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Christie’s.

Πρόκειται για «νέο παγκόσμιο ρεκόρ για ένα έργο Φαμπερζέ», υπογράμμισε η Μάργκο Ογκανέσιαν, υπεύθυνη του οίκου δημοπρασιών στο τμήμα Fabergé και ρωσικών έργων, σε ένα δελτίο Τύπου.

Η αξία αυτού του πολυτελούς αντικειμένου, που ήταν περιζήτητο μεταξύ των διεθνών συλλεκτών, υπολογιζόταν σε περισσότερες από 20 εκατομμύρια στερλίνες από τον Christie’s, ο οποίος δεν αποκάλυψε ούτε την ταυτότητα ούτε την εθνικότητα του αγοραστή.

«Με μονάχα λίγα αυτοκρατορικά αυγά το Πάσχα να βρίσκονται ακόμη στα χέρια ιδιωτών συλλεκτών, πρόκειται για μια σπάνια και ιστορική ευκαιρία», σχολίασε η Μάργκο Ογκανέσιαν.

Με τον Τσάρο Νικόλαο Β΄ να το έχει παραγγείλει για τη μητέρα του, την χήρα αυτοκράτειρα Μαρία Φεοντόροβνα, το Χειμερινό Αυγό των Ρομανόφ δεν υπήρξε μόνο μάρτυρας των αναταραχών της σύγχρονης ρωσικής ιστορίας, αλλά αποτελεί από πολλές απόψεις και ένα εξαιρετικό αντικείμενο.

Ξεπέρασε με μεγάλη διαφορά το προηγούμενο ρεκόρ για ένα αυγό Φαμπερζέ, εκείνο του 2007 με την πώληση του αυγού Rothschild από τον ίδιο οίκο δημοπρασιών για σχεδόν εννέα εκατομμύρια στερλίνες (12,5 εκατομμύρια ευρώ) σε έναν Ρώσο συλλέκτη.

Από τη φύση τους, τα αυγά Fabergé αποτελούν σπάνια αντικείμενα τέχνης, υπενθύμισε σε δηλώσεις της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Μάργκο Ογκανέσιαν.

Ο οίκος κοσμημάτων υπό τη διεύθυνση του Ρώσου κοσμηματοπώλη Πιερ Καρλ Φαμπερζέ είχε δημιουργήσει 50 αυγά για την αυτοκρατορική οικογένεια με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα, πριν από την πτώση της με την Επανάσταση του 1917 και την εκτέλεσή τους το 1918. Ήταν μια παράδοση που είχε εγκαινιάσει ο τσάρος Αλέξανδρος Γ΄.

Έως σήμερα, μονάχα 43 αυγά υπάρχουν ακόμη και μόλις επτά βρίσκονται στην κατοχή ιδιωτών. Όμως, το Χειμερινό Αυγό κατέχει μια ξεχωριστή θέση στη συλλογή των Ρομανόφ.

Με ύψος 14 εκατοστά, σκαλισμένο σε κρύσταλλο και διακοσμημένο με περισσότερα από 4.500 διαμάντια, είναι, σύμφωνα με τους ειδικούς, η πιο πολυτελής δημιουργία του οίκου για την αυτοκρατορική οικογένεια.

