Η είδηση του θανάτου της νεαρής δημιουργού περιεχομένου που έγινε γνωστή ως Bikergirl έχει συγκλονίσει τη διεθνή κοινότητα των αναβατών, καθώς το μοιραίο δυστύχημα συνέβη λίγα λεπτά αφότου είχε καταγράψει το τελευταίο της βίντεο πάνω στη μοτοσυκλέτα.

Στο video εμφανιζόταν χαμογελαστή, φορώντας πλήρη εξοπλισμό και μιλώντας στους ακολούθους της, λέγοντας τη φράση «ελπίζω να μην τρακάρω», μια φράση που σήμερα ακούγεται ανατριχιαστικά προφητική. Λίγο μετά, η μοτοσυκλέτα της βγήκε από την πορεία της και ανατράπηκε σε δρόμο με κίνηση, με αποτέλεσμα τον «φρικιαστικό» θάνατό της σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος και προστατευτικό ρουχισμό.

Οι αρχές εξετάζουν όλες τις πιθανές αιτίες, από ολισθηρό οδόστρωμα μέχρι αιφνίδια ενέργεια άλλου οχήματος. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως το δυστύχημα έγινε σε αστική περιοχή. Η άμεση επέμβαση των διασωστών δεν ήταν αρκετή και οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της δημιουργίας περιεχομένου «εν κινήσει». Η Bikergirl ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής για τα καθημερινά ride videos που ανέβαζε, μοιραζόμενη τη χαρά της οδήγησης, τις δυσκολίες του δρόμου και τη δική της οπτική για τη ζωή πάνω στη μοτοσυκλέτα. Η κοινότητά της, που μετρούσε δεκάδες χιλιάδες ακόλουθους, τη θυμάται ως μια κοπέλα γεμάτη ενέργεια, με πάθος για τη μοτοσυκλέτα και τη δημιουργία. Ωστόσο, το τραγικό τέλος της έχει οδηγήσει σε έντονες συζητήσεις σχετικά με την ασφάλεια των αναβατών που κινηματογραφούν ή μεταδίδουν live τις διαδρομές τους.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα απώλειας συγκέντρωσης μπορούν να αποδειχθούν μοιραία. Η τεχνολογία των action cams, σε συνδυασμό με την πίεση της συνεχούς παραγωγής περιεχομένου, δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα για τους νέους αναβάτες, όπου η ανάγκη για εικόνα και προβολή συχνά υπερκαλύπτει την προσοχή που απαιτεί ο δρόμος. Ήδη αρκετοί influencers δηλώνουν ότι σταματούν τα on-bike videos, υπογραμμίζοντας ότι «κανένα πλάνο δεν αξίζει περισσότερο από τη ζωή».

