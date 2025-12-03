Ένα ρακούν εντοπίστηκε λιπόθυμο στο μπάνιο κάβας στη Βιρτζίνια, έπειτα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Το ζώο εντόπισε υπάλληλος του καταστήματος, ο οποίος ειδοποίησε τη Σαμάνθα Μάρτιν, εργαζόμενη στην τοπική υπηρεσία ελέγχου ζώων στην περιοχή Άσλαντ.

Όπως ανέφερε η Μάρτιν στο Associated Press, το ρακούν είχε πέσει μέσα στο κατάστημα από ένα πλακάκι της οροφής και άρχισε να τρέχει πανικόβλητο, δοκιμάζοντας ό,τι αλκοολούχο προϊόν έβρισκε μπροστά του. «Προσωπικά, μου αρέσουν τα ρακούν. Είναι αστεία μικρά ζώα», σημείωσε.

Η Μάρτιν είπε ότι πήρε το ρακούν πίσω στο καταφύγιο ζώων αλλά δεν μπορούσε να σταματήσει να γελάει κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

«Άλλη μια μέρα στη ζωή μιας υπαλλήλου στο κέντρο ελέγχου ζώων, υποθέτω», ανέφερε.

Η Υπηρεσία Προστασίας και Καταφυγίου Ζώων της Κομητείας Χάνοβερ επαίνεσε τη Martin για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το περιστατικό και επιβεβαίωσε ότι το ρακούν είχε ξεμεθύσει.

«Μετά από μερικές ώρες ύπνου και μηδενικά σημάδια τραυματισμού (εκτός ίσως από έναν μικρό πονοκέφαλο), το ρακούν αφέθηκε με ασφάλεια πίσω στη φύση, ελπίζοντας ότι έμαθε ότι η διάρρηξη δεν είναι η λύση», δήλωσε η υπηρεσία.

cnn.gr