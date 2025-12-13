Οι παραβιάσεις λογαριασμών σε Instagram και TikTok καταγράφουν αυξητική τάση διεθνώς, με ειδικούς να επισημαίνουν ότι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων δεν απαιτούνται προηγμένες τεχνικές hacking, αλλά εκμετάλλευση βασικών λαθών των ίδιων των χρηστών.

Σύμφωνα με αναλύσεις εταιρειών κυβερνοασφάλειας, οι επιθέσεις βασίζονται κυρίως σε κοινωνική μηχανική, παραπλανητικά μηνύματα και ελλιπή ρυθμίσεις ασφαλείας, αφήνοντας τους λογαριασμούς ευάλωτους σε υποκλοπή.

1. Δεν έχουν ενεργοποιήσει τη διπλή ταυτοποίηση (2FA)

Είναι το πιο σοβαρό λάθος.

Χωρίς 2FA, όποιος αποκτήσει τον κωδικό έχει πλήρη πρόσβαση.

Τι να κάνετε:

Ενεργοποιήστε 2FA με εφαρμογή (Authenticator), όχι μόνο με SMS.

2. Πατάνε links από emails ή DM που μοιάζουν επίσημα

Ψεύτικα μηνύματα τύπου:

«Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων»

«Ο λογαριασμός σας θα απενεργοποιηθεί»

«Verify your account»

Οδηγούν σε ψεύτικες σελίδες login.

Κανόνας:

Instagram & TikTok δεν ζητούν ποτέ κωδικό μέσω link.

3. Ίδιος κωδικός σε email και social

Αν «σπάσει» το email, χάνονται όλα.

Συχνό σενάριο:

διαρροή email

reset password στο Instagram

πλήρης κατάληψη λογαριασμού

Λύση:

Διαφορετικός, ισχυρός κωδικός για email και social.

4. Δίνουν πρόσβαση σε «εργαλεία» και εφαρμογές τρίτων

Followers trackers, giveaways, analytics apps.

Αποτέλεσμα:

κλοπή session

αλλαγή email & κωδικού

spam posts ή scams από τον λογαριασμό σας

Τι να ελέγξετε:

Settings → Apps & Websites → αφαιρέστε ό,τι δεν χρησιμοποιείτε.

5. Αγνοούν τα προειδοποιητικά σημάδια

Σημάδια παραβίασης:

ειδοποίηση για login από άλλη χώρα

αλλαγή email χωρίς να το ζητήσετε

posts ή stories που δεν ανεβάσατε

αδυναμία σύνδεσης

Αν συμβεί:

άμεση αλλαγή κωδικού

αποσύνδεση όλων των συσκευών

έλεγχος email ασφάλειας

naftemporiki.gr