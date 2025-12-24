Ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Beechcraft Super King Air 200 πραγματοποίησε αυτόματη προσγείωση έπειτα από κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καταγράφοντας την πρώτη προσγείωση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Δύο άτομα βγήκαν αλώβητα από το αεροσκάφος, αφού αυτό σταμάτησε στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου Rocky Mountain Metropolitan Airport κοντά στο Ντένβερ των ΗΠΑ, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το CNNi, το δικινητήριο αεροσκάφος προσγειώθηκε υπό τον έλεγχο του συστήματος Autoland της Garmin, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι πλέον εγκατεστημένο σε περίπου 1.700 αεροπλάνα. «Αυτή ήταν η πρώτη χρήση του Autoland από την αρχή έως το τέλος σε μια πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης», δήλωσε η Garmin σε ανακοίνωσή της.

Ο χειριστής του αεροπλάνου, η εταιρεία τσάρτερ Buffalo River Aviation, αναφέρει ότι το σύστημα Autoland ενεργοποιήθηκε αυτόματα κατά τη διάρκεια μιας πτήσης από το Άσπεν χωρίς επιβάτες.

«Το αεροσκάφος υπέστη μια απότομη, μη προγραμματισμένη απώλεια πίεσης» και οι πιλότοι φόρεσαν τις μάσκες οξυγόνου τους, ανέφερε σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τσάρτερ, Chris Townsley. Το Autoland «ενεργοποιήθηκε αυτόματα ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί όταν το υψόμετρο της καμπίνας ξεπέρασε τα προβλεπόμενα επίπεδα ασφαλείας» και οι πιλότοι «αποφάσισαν να αφήσουν το σύστημα ενεργοποιημένο», ανέφερε ο Townsley.

«Αδυναμία πιλότου», ακούγεται μια αυτοματοποιημένη φωνή στο ηχητικό αρχείο του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του συμβάντος του Σαββάτου από το LiveATC.net. Προειδοποιεί τους άλλους πιλότους στην περιοχή: «Αυτόματη προσγείωση έκτακτης ανάγκης σε λιγότερο από 1 λεπτό στον διάδρομο 3-0 δεξιά».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Buffalo River Aviation διευκρινίζει ότι «οι αναφορές για ανικανότητα του πιλότου είναι ανακριβείς και προέρχονται αποκλειστικά από τις αυτόματες λειτουργίες επικοινωνίας και αναφοράς του συστήματος έκτακτης ανάγκης Garmin».

«Σε αυτή την περίπτωση, το πλήρωμα επέλεξε συνειδητά να διατηρήσει και να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και να ελαχιστοποιήσει τις πρόσθετες μεταβλητές σε μια απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση, δίνοντας προτεραιότητα στη ζωή και στην ασφαλή έκβαση έναντι όλων των άλλων παραγόντων, όπως έχουν εκπαιδευτεί να κάνουν».

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας διερευνά το περιστατικό.

