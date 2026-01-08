Τρομακτικό βίντεο που κόβει την ανάσα κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας τη στιγμή που επιβατικό αεροσκάφος επιχειρεί να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολη, αλλά αναγκάζεται να ματαιώσει την προσπάθεια λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών.

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται το αεροσκάφος να πλησιάζει τον διάδρομο προσγείωσης εν μέσω ισχυρών ανέμων και έντονης κακοκαιρίας. Λίγα δευτερόλεπτα πριν από την επαφή με το έδαφος, ο κυβερνήτης αποφασίζει να επαναφέρει το αεροσκάφος σε ανοδική πορεία.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Τουρκία τις τελευταίες μέρες περιλάμβαναν ισχυρές ριπές ανέμου και μειωμένη ορατότητα, παράγοντες που καθιστούν ιδιαίτερα απαιτητικές τις διαδικασίες προσγείωσης ακόμη και σε μεγάλα, σύγχρονα αεροδρόμια.

