Στις μεταμεσονύκτιες ώρες, ενώ η πόλη κοιμόταν, η Φουζού στην Κίνα μετατράπηκε σε ένα τεράστιο εργοτάξιο σε πλήρη λειτουργία.

Λίγο μετά τη δύση του ήλιου, περισσότεροι από 1.500 εργαζόμενοι εισήλθαν σε αυστηρά ελεγχόμενη ζώνη κατασκευών. Επτά συρμοί τρένων και 23 βαρέα μηχανήματα έργου κινήθηκαν με ακρίβεια λεπτού, βάσει ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος. Κάθε συνεργείο γνώριζε τον ρόλο του και κάθε μηχάνημα είχε προκαθορισμένο χρόνο δράσης. Δεν υπήρχε περιθώριο καθυστέρησης ή αστοχίας.

Η επιχείρηση δεν αφορούσε μια απλή συντήρηση, αλλά μια πλήρους κλίμακας παρέμβαση στις υποδομές, σχεδιασμένη να ολοκληρωθεί μέσα σε μία μόνο νύχτα.

Υπό προβολείς, οι ομάδες εργάστηκαν με απόλυτο συντονισμό: παλαιά τμήματα αποξηλώθηκαν, νέα στοιχεία τοποθετήθηκαν, οι σιδηροδρομικές γραμμές ευθυγραμμίστηκαν εκ νέου και τα συστήματα ελέγχθηκαν και δοκιμάστηκαν. Όλα εξελίχθηκαν σε προσεκτικά συγχρονισμένα στάδια, με τη διακίνηση τρένων και οχημάτων να γίνεται σε διαδοχικά, προγραμματισμένα «κύματα». Εργασίες που συνήθως απαιτούν εβδομάδες ή και μήνες διακοπής της κυκλοφορίας, ολοκληρώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Με το πρώτο φως της ημέρας, ο χώρος έδινε την εικόνα ενός σχεδόν αμετάβλητου τοπίου. Στην πραγματικότητα, οι υποδομές είχαν αναβαθμιστεί πλήρως.

Η μέθοδος αυτή ταχείας κατασκευής αποτελεί πλέον βασικό χαρακτηριστικό του κινεζικού μοντέλου σύγχρονης μηχανικής. Αντί για παρατεταμένα κλεισίματα που επιβαρύνουν τις μεταφορές και την οικονομική δραστηριότητα, οι αρχές επιλέγουν τη συγκέντρωση μεγάλων δυνάμεων προσωπικού και εξοπλισμού σε εξαιρετικά περιορισμένα χρονικά παράθυρα.

Περισσότερο από ζήτημα ταχύτητας, πρόκειται για ζήτημα οργάνωσης και συντονισμού. Σχεδιασμός, ανθρώπινο δυναμικό, εφοδιαστική αλυσίδα και μηχανήματα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα.

Έτσι, ενώ η πόλη ξυπνούσε και επέστρεφε στους κανονικούς της ρυθμούς, ελάχιστοι αντιλήφθηκαν ότι ένα κρίσιμο τμήμα των υποδομών της είχε ανακατασκευαστεί μέσα στη νύχτα.

