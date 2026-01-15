Έναν άλλο κόσμο παρουσιάζουν τα πλάνα από το Ιράν (ή μάλλον την Περσία) των ‘70s, με μαγιό, μίνι και ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες, ακόμη και… γυναικείο ποδόσφαιρο, νυχτερινή ζωή με μπαρ και ντίσκο με Ιρανούς και Ιρανές να χορεύουν αμέριμνα μαζί, λίγο πριν την ισλαμική επανάσταση του αγιατολάχ Χομεϊνί που σάρωσε τα πάντα, ανατρέποντας τον σάχη της δυναστείας των Παχλαβί.

This was Iran before the radical Islamic Mullahs took it over and why the people there are fighting to regain their freedom. pic.twitter.com/W9IvIG3P50 January 15, 2026

Βέβαια στο Ιράν του σάχη υπήρχαν και μεγάλες κοινωνικές ανισότητες και έλλειμμα δημοκρατίας, κάτι που ισχύει όμως και σήμερα, αν όχι σε μεγαλύτερο βαθμό.

