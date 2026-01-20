Ζωές εξωφρενικής πολυτέλειας, που αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ότι βιώνουν οι γιοι και οι κόρες της κυβερνώσας ελίτ του Ιράν, την ώρα που χιλιάδες απλοί Ιρανοί σκοτώνονται επειδή τόλμησαν να αμφισβητήσουν το καθεστώς και διαμαρτύρονται για την ανέχεια στην οποία βρίσκονται.

Κι ενώ η καταστολή των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων είναι αιματηρή, με τουλάχιστον 5.000 νεκρούς, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές και περίπου 16.500 σύμφωνα με ανεξάρτητες οργανώσεις, τα παιδιά ανώτερων κληρικών, υπουργών και αρχηγών ασφαλείας παραμένουν προστατευμένα από την αιματοχυσία, ζώντας πολυτελώς, τόσο εντός ή εκτός της χώρας.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι γιοι και οι κόρες των ανθρώπων που ελέγχουν το Ιράν συνεχίζουν να ποζάρουν με επώνυμες τσάντες, super cars και ιδιωτικά τζετ. Μόλις μία εβδομάδα πριν ξεσπάσουν οι ταραχές, το μοντέλο και σχεδιάστρια μόδας Ανασίντ Χοσεϊνί πόζαρε στο διαδίκτυο φορώντας ένα ακριβό κρεμ κασμιρένιο παλτό και κρατώντας μια τσάντα, η αξία της οποίας, σύμφωνα με επικριτές της, ξεπερνά το ετήσιο εισόδημα πολλών Ιρανών.

Οι «αγχαζαντέχ»

Η Χοσεϊνί, είναι παντρεμένη με τον γιο του πρώην πρέσβη του Ιράν στη Δανία. Η ίδια έχει γίνει σύμβολο της υπερβολής της ελίτ, προκαλώντας δημόσια οργή. Η Χοσεϊνί ανήκει στους «αγχαζαντέχ», όπως λέγονται τα παιδιά ανώτερων στελεχών του καθεστώτος που επωφελούνται από την πολιτική εξουσία, τη διαφθορά και τον πλούτο που προέρχεται από την παράκαμψη των κυρώσεων.

Η Χοσεϊνί δεν αποτελεί εξαίρεση. Άλλα παιδιά της ιρανικής ελίτ ζουν στο εξωτερικό, διαχειρίζονται επιχειρήσεις και κατέχουν περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν την εμβέλεια της ιρανικής οικονομίας.

Μεταξύ αυτών είναι ο Μοχάμαντ Χοσεΐν Σαμχανί και ο αδελφός του Χασάν, γνωστός ως «Έκτορ», οι οποίοι έχουν έδρα στο Ντουμπάι και διαχειρίζονται μια παγκόσμια ναυτιλιακή αυτοκρατορία. Ο πατέρας τους, Αλί Σαμχανί, είναι πρώην επικεφαλής ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας και ανώτερος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Ο τρόπος ζωής τους έχει εξοργίσει τους πολίτες του Ιράν, και ιδιαίτερα της Gen Z, κυρίως επειδή βλέπουν πώς ζουν αυτά τα πλούσια παιδιά, χωρίς καμία λογοδοσία για ό,τι κάνουν», δήλωσε η Έλα Ρόζενμπεργκ, ανώτερη ερευνήτρια στο Jerusalem Centre for Foreign Affairs με ειδίκευση στο Ιράν και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

«Οι οικογένειές τους, οι γονείς και οι παππούδες τους φροντίζουν ώστε η ζωή τους στο Ιράν να είναι εύκολη, γεμάτη πολυτέλεια», πρόσθεσε.

Οι συγγενείς του Χαμενεΐ

Ο Χαμενεΐ έχει αρκετούς συγγενείς στη Βρετανία και τη Γαλλία, μεταξύ αυτών και τον ανιψιό του Μαχμούντ Μοραντχανί, ενώ τα εγγόνια του ιδρυτή της Ισλαμικής Επανάστασης, Αγιατολάχ Χομεϊνί, έχουν εγκατασταθεί στον Καναδά.

Ο αδελφός του Αλί Λαριτζανί, γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, διδάσκει κυβερνοασφάλεια στη Σκωτία, ενώ τα παιδιά του πρώην προέδρου Χασάν Ρουχανί ζουν στην Αυστρία και σπούδασαν στην Οξφόρδη.

Περίπου 5.000 «αγχαζαντέχ» ζουν στην Αμερική

Σύμφωνα με έναν πρώην Ιρανό υπουργό, 5.000 «αγχαζαντέχ» ζουν στην Αμερική, τον μεγαλύτερο εχθρό του Ιράν, τον «Μεγάλο Σατανά».

Πολύ γνωστό παράδειγμα «αγχαζαντέχ» του καθεστώτος είναι ο Σάσα Σομπχανί, γιος πρώην Ιρανού πρέσβη στη Βενεζουέλα επί προεδρίας Αχμαντινετζάντ.

Ο Σομπχανί διαθέτει λογαριασμό στο Instagram με εκατομμύρια ακολούθους. Ο ίδιος επιδεικνύει τα υπερπολυτελή γιοτ, τα ιδιωτικά τζετ, τα γρήγορα αυτοκίνητα και τα χλιδάτα πάρτι με ημίγυμνες γυναίκες, προκαλώντας δημόσια οργή στη χώρα του.

Σε αντίθεση με πολλούς άλλους της ελίτ που κρατούν χαμηλό προφίλ, ο Σομπχανί έχει επανειλημμένα προκαλέσει τους επικριτές του. Κι αφού έδειξε τον πολυτελή τρόπο ζωής του, στη συνέχεια προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από την Τεχεράνη, η οποία ζητά την έκδοσή του από την Ισπανία για κατηγορίες που περιλαμβάνουν τη λειτουργία παράνομων ιστοσελίδων τζόγου, ξέπλυμα χρήματος και τη διοργάνωση ρέιβ πάρτι. Ο ίδιος αρνείται τους ισχυρισμούς.

Δημοφιλής προορισμός η Τουρκία

Κατά τη διάρκεια των ταραχών, εύποροι Ιρανοί εθεάθησαν να μετακινούνται στη γειτονική Τουρκία για να διασκεδάσουν και να κοινωνικοποιηθούν μακριά από τη βία. Αυτό έγινε επειδή υπήρχε φόβος ότι την ώρα των διαδηλώσεων, οι ίδιοι θα μπορούσαν να αποστασιοποιηθούν.

Η επαρχία Βαν στην ανατολική Τουρκία, που συνορεύει ορεινά με το Ιράν, έχει γίνει δημοφιλής προορισμός, με μέλη της ιρανικής ελίτ να συγκεντρώνονται σε μπαρ και νυχτερινά κέντρα, την ώρα που οι διαδηλώσεις καταστέλλονταν βίαια στην πατρίδα τους.

Έντονες αντιθέσεις στις συνοικίες

Παρά τις δυτικές κυρώσεις προς το καθεστώς, ο τρόπος ζωής της ελίτ του Ιράν φαίνεται να παραμένει ανεπηρέαστος σε μεγάλο βαθμό, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στις εύπορες συνοικίες του βόρειου τμήματος της Τεχεράνης, όπως η Ελαχιέ, την οποία συχνά παρομοιάζουν με το Μπέβερλι Χιλς, πολυτελή αυτοκίνητα συνεχίζουν να περνούν μπροστά από ακριβά καφέ, επώνυμες μπουτίκ και σύγχρονους πύργους διαμερισμάτων, προσφέροντας μια έντονη αντίθεση με τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των Ιρανών.

Οι κυρώσεις έχουν πλήξει σκληρά την ευρύτερη οικονομία. Οι τιμές εκτοξεύθηκαν και οι μισθοί κατέρρευσαν. Ωστόσο, οι επικριτές του καθεστώτος υποστηρίζουν ότι οι δυσμενείς επιπτώσεις δεν έπληξαν όσους βρίσκονται στην κορυφή του συστήματος.

