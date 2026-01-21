Μια ασυνήθιστη και ιδιαίτερα εντυπωσιακή ανακάλυψη στο Διάστημα έκαναν αστρονόμοι, εντοπίζοντας μια επιμήκη, ραβδόμορφη συγκέντρωση ατόμων σιδήρου στο εσωτερικό του Δακτυλιοειδούς Νεφελώματος. Το εύρημα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ενδέχεται να προσφέρει πολύτιμα στοιχεία όχι μόνο για την εξέλιξη των άστρων, αλλά ακόμη και για το μακρινό μέλλον της ίδιας της Γης.

Η δομή εντοπίστηκε σε απόσταση 2.283 ετών φωτός από τη Γη και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έχει πλάτος περίπου 500 φορές μεγαλύτερο από την τροχιά του Πλούτωνα. Το Δακτυλιοειδές Νεφέλωμα σχηματίστηκε όταν ένα άστρο παρόμοιο με τον Ήλιο, στο τελικό στάδιο της ζωής του, απελευθέρωσε τα εξωτερικά του στρώματα, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό φωτεινό «δαχτυλίδι».

Σύμφωνα με το BBC, την ανακάλυψη πραγματοποίησαν αστρονόμοι από το Cardiff University και το University College London, χρησιμοποιώντας ένα νέο όργανο παρατήρησης, το WHT Enhanced Area Velocity Explorer (Weave), που είναι εγκατεστημένο στο τηλεσκόπιο William Herschel.

Δύο πιθανά σενάρια για την προέλευση

Η προέλευση της «ράβδου» σιδήρου παραμένει ασαφής. Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, το νέφος θα μπορούσε να έχει σχηματιστεί κατά τη δημιουργία του νεφελώματος, όταν το μητρικό άστρο κατέρρεε και απωθούσε το υλικό του στο διάστημα.

Η δεύτερη εκδοχή είναι πιο εντυπωσιακή: οι επιστήμονες δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το νέφος να αποτελεί πλάσμα στο διάστημα, προερχόμενο από έναν βραχώδη πλανήτη που καταστράφηκε όταν το άστρο διογκώθηκε. Αν αυτή η υπόθεση επιβεβαιωθεί, τότε το εύρημα θα μπορούσε να λειτουργεί ως ένα «παράθυρο» στο μακρινό μέλλον της Γης, όταν ο Ήλιος, σε μερικά δισεκατομμύρια χρόνια, θα αποβάλει τα εξωτερικά του στρώματα και ενδέχεται να καταπιεί τον πλανήτη μας.

Η ερευνητική ομάδα ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει περαιτέρω παρατηρήσεις, προκειμένου να διευκρινιστεί τι ακριβώς είναι η δομή αυτή, πώς σχηματίστηκε και τι μπορεί να αποκαλύψει για την εξέλιξη άστρων και πλανητικών συστημάτων.

«Μια εντελώς νέα εικόνα του νεφελώματος»

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Roger Wesson, που εργάζεται τόσο στο Cardiff University όσο και στο University College London, ανέφερε ότι, παρότι το Δακτυλιοειδές Νεφέλωμα έχει μελετηθεί εκτενώς στο παρελθόν, το νέο όργανο επέτρεψε στους επιστήμονες να το παρατηρήσουν με διαφορετικό τρόπο και πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

Όπως εξήγησε, η δυνατότητα λήψης φάσματος σε ολόκληρο το νεφέλωμα επιτρέπει τη δημιουργία εικόνων σε οποιοδήποτε μήκος κύματος και τον προσδιορισμό της χημικής σύστασης σε κάθε σημείο. Κατά την ανάλυση των δεδομένων, αυτό που ξεχώρισε αμέσως ήταν μια έως τότε άγνωστη «ράβδος» ιονισμένων ατόμων σιδήρου στο κέντρο του γνωστού και εμβληματικού δακτυλίου.

Η συνυπογράφουσα τη μελέτη, Janet Drew, τόνισε ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα, ειδικά για να διαπιστωθεί αν μαζί με τον σίδηρο συνυπάρχουν και άλλα χημικά στοιχεία, κάτι που θα βοηθήσει τους επιστήμονες να καταλήξουν στο σωστό θεωρητικό μοντέλο για την προέλευση της δομής.

Περισσότερες ανακαλύψεις στο μέλλον

Το όργανο Weave αναμένεται να πραγματοποιήσει οκτώ μεγάλες αστρονομικές έρευνες τα επόμενα πέντε χρόνια, με στόχους που εκτείνονται από κοντινούς λευκούς νάνους –υπολείμματα νεκρών άστρων– έως πολύ μακρινούς γαλαξίες.

Ο Roger Wesson σημείωσε ότι θα ήταν έκπληξη αν η «ράβδος» σιδήρου στο Δακτυλιοειδές Νεφέλωμα αποδειχθεί μοναδική. Όπως ανέφερε, οι επιστήμονες ελπίζουν ότι, μελετώντας και άλλα νεφελώματα που δημιουργήθηκαν με παρόμοιο τρόπο, θα εντοπίσουν περισσότερα παραδείγματα του φαινομένου, κάτι που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα την προέλευση του σιδήρου και τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο τέλος της ζωής των άστρων.

protothema.gr