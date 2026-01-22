Λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις του για τη Γροιλανδία, ο Ντόναλντ Τραμπ πρωταγωνιστεί στο πρωτοσέλιδο του Economist.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται γυμνός από τη μέση και πάνω να κάθεται πάνω σε μια πολική αρκούδα, το εμβληματικό ζώο της Αρκτικής.

The Greenland crisis holds lessons for all countries. America’s friends need to prepare for a world in which they are alone and NATO is no more: https://t.co/dnnHOYfk6m pic.twitter.com/9hMCr9mn9V January 21, 2026

Το περιοδικό συνδέει ευθέως τη συμφωνία που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Eυρωπαίοι σύμμαχοί τους θα συνεργαστούν τόσο στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» όσο και στην εξόρυξη ορυκτών στη Γροιλανδία. Μάλιστα, η συμφωνία σύμφωνα με τον Τραμπ θα έχει διάρκεια «για πάντα» και θα καλύπτει όχι μόνο τη Γροιλανδία, αλλά και ολόκληρη την Αρκτική.

