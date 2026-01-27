Ένα μοναδικό σόου που περιλάμβανε πτήση μέσα από την αποκαλούμενη «τρύπα της βελόνας» του υψηλότερου ξενοδοχείου στον κόσμο χάρισαν πέντε skydivers στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι πέντε αθλητές της XDubai πραγματοποίησαν μια πτήση ακριβείας γύρω από το Ciel Dubai Marina με τον επικεφαλής της ομάδας να περνάει μέσα από ένα στενό αρχιτεκτονικό άνοιγμα στο οποίο έχει δοθεί η ονομασία «μάτι της βελόνας», αναπτύσσοντας ταχύτητα μεγαλύτερη των 200 χλμ/ώρα.

Το ακροβατικό συνέπεσε με την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Ciel Dubai Marina την περασμένη Πέμπτη με το υπουργείο Οικονομίας και Τουρισμού των Εμιράτων να επιστρατεύει την ομάδα αεροπορικών ακροβατικών για να χαρίσει μια πτήση ακρίβειας, δεξιοτεχνίας και τόλμης.

Δείτε το βίντεο: