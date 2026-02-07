Για χρόνια, οι περισσότεροι φορτίζουν το κινητό τους με τον ίδιο τρόπο, τοποθετώντας το στην πρίζα – συνήθως κατά τη διάρκεια της νύχτας – και αφήνοντάς το να φορτίζει μέχρι το πρωί, χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη διαδικασία.

Όμως το πιο συνηθισμένο λάθος στη φόρτιση δεν έχει να κάνει με το πόσο συχνά φορτίζουμε — αλλά με το πώς.

Τα σύγχρονα κινητά έχουν μηχανισμούς προστασίας και σταματούν να φορτίζουν όταν φτάσουν στο 100%. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η μπαταρία μένει αδρανής. Αντιθέτως, επαναφορτίζεται ελαφρά κάθε φορά που πέφτει στο 99%, μπαίνοντας σε έναν κύκλο μικρών φορτίσεων.

Αυτή η συνεχής εναλλαγή δεν φαίνεται, αλλά επιβαρύνει τη μπαταρία μακροπρόθεσμα.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η μπαταρία

Όταν το κινητό φορτίζει για ώρες — ειδικά κάτω από μαξιλάρι, κουβέρτα ή πάνω στο κρεβάτι — η θερμότητα δεν διαχέεται σωστά. Η υπερθέρμανση είναι ο βασικός εχθρός της μπαταρίας, αλλά και της συνολικής υγείας της συσκευής.

Δεν πρόκειται για κάτι που θα συμβεί ξαφνικά. Είναι φθορά που συσσωρεύεται.

Οι φορτιστές παίζουν μεγαλύτερο ρόλο απ’ όσο νομίζουμε

Πολλοί χρησιμοποιούν φορτιστές «ό,τι βρεθεί»: παλιούς, φθηνούς ή μη πιστοποιημένους. Ακόμα κι αν το κινητό φορτίζει κανονικά, η ποιότητα του ρεύματος και η σταθερότητα της φόρτισης διαφέρουν.

Με τον καιρό, αυτό επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και τη συμπεριφορά της συσκευής.

Το πιο συνηθισμένο λάθος, συνοπτικά

Το λάθος συνήθως είναι συνδυασμός:

πολύωρης φόρτισης χωρίς λόγο

κακής αποβολής θερμότητας

φορτιστών αμφίβολης ποιότητας

Κανένα από αυτά μόνο του δεν είναι καταστροφικό. Μαζί όμως γίνονται συνήθεια που κοστίζει.

Τι αξίζει να αλλάξει

Δεν χρειάζεται να αλλάξετε όλη τη ρουτίνα σας. Αρκεί:

να αποφεύγετε τη φόρτιση σε μαλακές επιφάνειες

να μη μένει το κινητό μόνιμα στην πρίζα όλη τη νύχτα

να χρησιμοποιείτε αξιόπιστο φορτιστή

Το λάθος στη φόρτιση του κινητού δεν είναι θεαματικό. Είναι καθημερινό. Και ακριβώς γι’ αυτό περνά απαρατήρητο — μέχρι η μπαταρία να αρχίσει να «πέφτει» πιο γρήγορα απ’ όσο θυμόμαστε. Μικρές αλλαγές, κάνουν μεγάλη διαφορά στον χρόνο.

