Για αυξανόμενο κίνδυνο στην αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών στην Ασία προειδοποιεί η Fitch Ratings, επισημαίνοντας ότι ο πόλεμος με το Ιράν και η συνεχιζόμενη διακοπή της παραγωγής φυσικού αερίου στο Κατάρ εντείνουν τον κίνδυνο έλλειψης ηλίου, κρίσιμου στοιχείου για την παραγωγή τσιπ.

Σε έκθεσή του με τίτλο «Η παρατεταμένη σύγκρουση στο Ιράν αυξάνει τον κίνδυνο έλλειψης ηλίου για τους ημιαγωγούς», ο αμερικανικός οίκος αναφέρει ότι ο πιστωτικός κίνδυνος θα αυξηθεί εάν οι ελλείψεις στην προσφορά ξεπεράσουν τα διαθέσιμα αποθέματα, λόγω ακριβότερων προμηθειών, αυξημένων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και ιεράρχησης της παραγωγής.

Η Fitch σημειώνει ότι η διακοπή στον εφοδιασμό με φυσικό αέριο από το Κατάρ περιορίζει την προσφορά ηλίου, το οποίο αποτελεί υποπροϊόν του φυσικού αερίου και χρησιμοποιείται τόσο στην κατασκευή ημιαγωγών όσο και στην ιατρική απεικόνιση. Όπως επισημαίνεται, οι προληπτικές αγορές ηλίου ενισχύουν περαιτέρω τις πιέσεις στην αγορά.

Ο οίκος εξηγεί ότι το ήλιο παράγεται κατά την εξόρυξη και την υγροποίηση φυσικού αερίου, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε διακοπή στην παραγωγή φυσικού αερίου μπορεί να προκαλέσει άμεση αναστάτωση στην αγορά και να στρέψει τους αγοραστές στην αγορά spot, όπου τόσο οι τιμές όσο και η διαθεσιμότητα μεταβάλλονται απότομα.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Νότια Κορέα συγκαταλέγεται στις πλέον ευάλωτες χώρες, καθώς το 64,7% των εισαγωγών ηλίου της το 2025 προήλθε από το Κατάρ. Αντίστοιχους κινδύνους αντιμετωπίζει και η Ταϊβάν, η οποία βασίζεται επίσης στο Κατάρ για το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών της.

Η Fitch επισημαίνει ότι η εξεύρεση εναλλακτικών πηγών βραχυπρόθεσμα είναι δύσκολη, με τις προμήθειες από τις ΗΠΑ να αποτελούν πιθανή αλλά ακριβότερη λύση.

Αντίθετα, η Ιαπωνία εμφανίζεται σε πιο σταθερή θέση, καθώς περίπου το 50% των προμηθειών ηλίου της προέρχεται από τις ΗΠΑ και το 28% έως 33% από το Κατάρ, ενώ διαθέτει και αποθέματα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο εσωτερικό της χώρας.

Όπως προειδοποιεί ο οίκος, οι τιμές spot του ηλίου θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 50% έως 200% σε περίπτωση σοβαρής έλλειψης. Οι τιμές των συμβολαίων θεωρούνται συνήθως πιο σταθερές, ωστόσο και αυτές θα μπορούσαν να ενισχυθούν κατά 20% έως 40% σε περίπτωση επαναδιαπραγμάτευσης.

ΚΥΠΕ