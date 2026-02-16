Ένα βίντεο έγινε γρήγορα viral στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες, προκαλώντας συζητήσεις για τη συμπεριφορά των αστυνομικών στην καθημερινότητα και τον ρόλο που παίζουν οι κάμερες στους δρόμους.

Στο επίμαχο υλικό που καταγράφηκε από την κάμερ οχήματος στην πόλη Gejiu της Κίνας, ένας τροχονόμος πλησιάζει ένα αυτοκίνητο και, ενώ αυτό προσπαθεί να απομακρυνθεί, πηδά πάνω στο καπό του με τρόπο που θυμίζει σκηνοθετημένη παράσυρση.

Η εικόνα του ανθρώπου πάνω στο καπό ενός οχήματος εν κινήσει αναπαρήγαγε την αρχική εντύπωση ότι επρόκειτο για ατύχημα, όμως είναι ξεκάθαρο ότι η πράξη ήταν εσκεμμένη. Μάλιστα υπάρχει και συνεργός (φαίνεται απέναντι) ο οποίος καταγράφει το συμβάν.

#newsauto #fyp #tiktokgreece #protothema #ΕλληνικήΑστυνομία #ατυχήματα ♬ πρωτότυπος ήχος – newsautogr @newsauto.gr Τροχονόμος παίζει "θέατρο" με ατύχημα, όμως τον περιμένει δυσάρεστη έκπληξη! Ένα βίντεο από την Κίνα κάνει τον γύρο του διαδικτύου και προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Στο υλικό που καταγράφηκε από κάμερα οχήματος, τροχονόμος φαίνεται να πηδά πάνω στο καπό κινούμενου αυτοκινήτου και να σκηνοθετεί – σύμφωνα με όσα μεταδίδονται – την παράσυρσή του. Το περιστατικό έγινε σε κεντρικό δρόμο, με τον αστυνομικό να πλησιάζει το όχημα και ξαφνικά να ανεβαίνει στο καπό, δημιουργώντας την εικόνα ατυχήματος. Το βίντεο διαδόθηκε ταχύτατα στα social media. Οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι ο τροχονόμος παραβίασε τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και τέθηκε σε αργία, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες και τα κίνητρα της πράξης του. Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: τι θα είχε συμβεί αν δεν υπήρχε η κάμερα να καταγράψει τη σκηνή; #Newsauto

Η δημοσίευση του βίντεο στα social media προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με πολλούς να εκφράζουν την έκπληξή τους για την ενέργεια του τροχονόμου και να αμφισβητούν τα κίνητρα πίσω από αυτή. Οι τοπικές αρχές στην Κίνα, αντιδρώντας στην κυκλοφορία και την ανησυχία που προκάλεσε το βίντεο, ανακοίνωσαν την άμεση αργία του εμπλεκόμενου τροχονόμου, ενώ, όπως μεταδίδεται, έχουν αρχίσει και οι σχετικές διαδικασίες για περαιτέρω έρευνα.

Το περιστατικό αυτό επαναφέρει στο προσκήνιο τον ρόλο των dashcams και των καμερών ασφαλείας, οι οποίες ολοένα και περισσότερο λειτουργούν ως οι «σιωπηλοί μάρτυρες» καθημερινών σκηνών στους δρόμους. Χωρίς αυτή την καταγραφή, η συγκεκριμένη συμπεριφορά πιθανότατα δεν θα είχε γίνει γνωστή, με τον οδηγό να μπαίνει στις διαδικασίες απόδειξης της αθωότητάς του.

newsauto.gr