Ένα απρόσμενο αλλά ιδιαίτερα χαριτωμένο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (18/2) στη διάρκεια αγώνα σκι γυναικών, στο πλαίσιο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που διεξάγονται στην Ιταλία, προκαλώντας στιγμιαία διακοπή και χαμόγελα σε αθλήτριες και θεατές.

Ο ήλιος έλαμπε στις ιταλικές Άλπεις και όλα έδειχναν πως πρόκειται για έναν κανονικό αγώνα σκι. Ωστόσο, ένας σκύλος που έμοιαζε με λύκο είχε διαφορετική άποψη.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και έγινε γρήγορα viral ο σκύλος εισέβαλε στην πίστα και άρχισε να τρέχει με τη γλώσσα έξω πίσω από δύο γυναίκες σκιέρ λίγο πριν περάσουν την γραμμή τερματισμού.

«Μήπως έχω παραισθήσεις;»

Σύμφωνα με τον Guardian, το απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην πίστα του σκι αντοχής στο Τεζέρο, με τον σκύλο να τρέχει πίσω από την Κροάτισσα Τένα Χάτζιτς, κατά τη διάρκεια του προκριματικού αγώνα του γυναικείου ομαδικού σπριντ.

Το όνομα του σκύλου είναι Νάζγκουλ, ο οποίος ζει σε κοντινό ξενοδοχείο στο Τεζέρο.

Η Χάτζιτς περιέγραψε τη στιγμή της συνάντησής της με το λυκόσκυλο, λέγοντας: «Ήμουν σαν να έλεγα: “Μήπως έχω παραισθήσεις;” Δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω, γιατί ίσως μπορούσε να μου επιτεθεί, να με δαγκώσει».

Η Κροάτισσα αθλήτρια, πίσω από την οποία έτρεξε ο σκύλος αντιμετώπισε το περιστατικό με ψυχραιμία. «Δεν είναι τόσο μεγάλο ζήτημα, γιατί δεν διεκδικώ μετάλλια ή κάτι πολύ σημαντικό», δήλωσε. Ωστόσο προειδοποίησε: «Αν αυτό συνέβαινε στον τελικό, θα μπορούσε πραγματικά να κοστίσει σε κάποιον ένα μετάλλιο ή ένα πολύ καλό αποτέλεσμα».

Μάλιστα, ο ίδιος τερμάτισε λίγο μετά τις αθλήτριες, ενώ ο υπεύθυνος του αγώνα τον χρονομέτρησε σαν να έτρεχε και εκείνος στην χιονισμένη πίστα, γεγονός που χάρισε μοναδικές στιγμές γέλιου σε αθλήτριες, προπονητές και θεατές.

«Ήθελε απλώς παρέα»

Μετά το τέλος του αγώνα ο σκύλος οδήγηθηκε εκτός πίστας και τον παρέλαβε ο ιδιοκτήτης του. Οι ιδιοκτήτες του δύο χρονών Ναζγκούλ δήλωσαν ότι πιθανότατα αναζητούσε συντροφιά.

«Έκλαιγε σήμερα το πρωί περισσότερο από το συνηθισμένο, επειδή μας έβλεπε να φεύγουμε – και νομίζω ότι απλώς ήθελε να μας ακολουθήσει», ανέφερε ο ιδιοκτήτης του. «Πάντα αναζητά ανθρώπους».

