Σε ποινή φυλάκισης καταδικάστηκε πρώην DJ της techno, ο οποίος από το γκαράζ του στα περίχωρα του Λονδίνου οργάνωσε παγκόσμια απάτη ύψους 40 εκατ. λιρών, διαθέτοντας στην αγορά πλαστά εξαρτήματα αεροσκαφών.

Ο 38χρονος Χοσέ Αλεχάντρο Ζαμόρα Ιράλα παραδέχθηκε ότι πλαστογράφησε περισσότερα από 60.000 πιστοποιητικά γνησιότητας για εξαρτήματα κινητήρων στον υπολογιστή του στο σπίτι του μεταξύ 2019 και 2023, προκαλώντας ζημίες εκατομμυρίων στις αεροπορικές εταιρείες.

Τα εξαρτήματα κινητήρων από την εταιρεία του, AOG Technics, κατέληγαν σε αεροσκάφη που χρησιμοποιούσαν οι American Airlines, Ethiopian Airlines, Delta και Ryanair, πριν αποκαλυφθεί η απάτη, γεγονός που οδήγησε τις ρυθμιστικές αρχές στην έκδοση προειδοποιήσεων ασφαλείας και στην καθήλωση αεροσκαφών.

Ο Χοσέ Αλεχάντρο Ζαμόρα Ιράλα, διευθυντής της εταιρείας, καταδικάστηκε τη Δευτέρα από το δικαστήριο του Σάουθγουορκ σε τέσσερα χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση.

Πώς εξαπατούσε τις αεροπορικές εταιρείες

Έρευνα του Γραφείου Σοβαρών Υποθέσεων Απάτης (Serious Fraud Office -SFO) διαπίστωσε ότι ο 38χρονος αγόραζε εξαρτήματα κινητήρων αεροσκαφών -όπως στεγανοποιητικά, βίδες και ροδέλες- και τα μεταπωλούσε σε αεροπορικές εταιρείες και προμηθευτές σε όλο τον κόσμο, συνοδευόμενα από πλαστά πιστοποιητικά που εγγυούνταν την αεροπλοϊμότητά τους.

Μεταξύ 2019 και Ιουλίου 2023 η AOG Technics πούλησε περισσότερα από 60.000 εξαρτήματα, συνολικής αξίας 6,9 εκατομμυρίων λιρών, λειτουργώντας από ένα γραφείο στο σπίτι του στο Σάρεϊ.

Πολλά από τα εξαρτήματα που διέθετε η AOG προορίζονταν για χρήση στον κινητήρα CFM56, ο οποίος χρησιμοποιείται στα πιο διαδεδομένα μοντέλα αεροσκαφών της Airbus και της Boeing παγκοσμίως.

Σύμφωνα λοιπόν με το SFO, ο Ζαμόρα Ιράλα χρησιμοποιούσε τον υπολογιστή του στο σπίτι για να αλλοιώνει γνήσια πιστοποιητικά και να δημιουργεί ψευδή έγγραφα παράδοσης από κατασκευαστές. Επίσης, επινόησε ανύπαρκτους υπαλλήλους, αποστέλλοντας e-mail και έγγραφα υπογεγραμμένα από δήθεν υπεύθυνους ποιοτικού ελέγχου.

Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη -Ζημίες πάνω από 39 εκατομμύρια για τις αεροπορικές

Η απάτη αποκαλύφθηκε τελικά τον Αύγουστο του 2023, όταν μια αεροπορική εταιρεία επικοινώνησε με τον κατασκευαστή για να ελέγξει τη γνησιότητα εξαρτήματος της AOG.

Αεροσκάφη σε όλο τον κόσμο καθηλώθηκαν αφότου οι αεροπορικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσαν προειδοποιήσεις ασφαλείας. Οι εκτιμώμενες ζημίες για τις αεροπορικές εταιρείες ξεπέρασαν τα 39,3 εκατομμύρια λίρες.

Η Ethiopian Airlines είχε αγοράσει απευθείας από τον Ζαμόρα Ιράλα εξαρτήματα αξίας άνω των 1,1 εκατ. λιρών. Η American Airlines δεν είχε προμηθευτεί απευθείας από την AOG, ωστόσο διαπίστωσε ότι 28 από τους κινητήρες της είχαν, τελικά, επηρεαστεί από τα εξαρτήματα με τα πλαστά πιστοποιητικά, κάτι που της προκάλεσε ζημίες άνω των 21 εκατομμυρίων λιρών. Η Ryanair ανακοίνωσε πως εντόπισε πλαστά εξαρτήματα σε δύο αεροσκάφη της, τα οποία είχαν προμηθευτεί μέσω τρίτων.

Ο Ζαμόρα Ιράλα, με καταγωγή από τη Βενεζουέλα, εργαζόταν στον κλάδο της αεροπορίας από το 2011 και ίδρυσε την AOG το 2015 ως μοναδικός διευθυντής της, έχοντας προηγουμένως δραστηριοποιηθεί ως DJ techno.

Η διευθύντρια επιχειρήσεων του SFO, Έμα Λάξτον, δήλωσε: «Η επιχείρηση του Ζαμόρα έθεσε σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια σε παγκόσμια κλίμακα, με τρόπο που ξεπερνά κάθε φαντασία. Είμαι περήφανη που αξιοποιήσαμε τις εξειδικευμένες δεξιότητες και την τεχνογνωσία μας για να τον οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη και να βάλουμε τέλος σε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα το ταχύτερο δυνατόν».

