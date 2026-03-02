Αντιδράσεις στα social media προκάλεσε βίντεο στο οποίο ο διευθύνων σύμβουλος της McDonald’s, Κρις Κεμπτσίνσκι, δοκιμάζει το νέο Big Arch burger λίγο πριν από την επίσημη κυκλοφορία του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο βίντεο, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, αρχικά δηλώνει ότι «λατρεύει» το Big Arch και στη συνέχεια περιγράφει τα βασικά συστατικά του: δύο μπιφτέκια, σάλτσα Big Arch, μαρούλι, τραγανά κρεμμύδια και πίκλες. Ωστόσο, τη στιγμή που επιχειρεί να το δαγκώσει, εμφανίζεται διστακτικός, σχολιάζοντας ότι «δεν ήξερε πώς να του επιτεθεί», ενώ η μικρή πρώτη μπουκιά του προκάλεσε πολλά αρνητικά και ειρωνικά σχόλια.

Δείτε το βίντεο:

Χρήστες αμφισβήτησαν αν ο ίδιος καταναλώνει τα μπέργκερ της εταιρείας λέγοντας χαρακτηριστικά «σίγουρα δεν τρώει McDonald’s», ενώ άλλοι σχολίασαν πως «ήταν το πιο αφύσικο πράγμα που έχω δει» και «μοιάζει σαν να φοβάται να το δαγκώσει».

Άλλοι στάθηκαν στη χρήση εταιρικής ορολογίας, επισημαίνοντας ότι ο όρος «προϊόν» που επανειλημμένα χρησιμοποιούσε για το μπέργκερ, δημιουργεί απόσταση από το κοινό αντί οικειότητας.

