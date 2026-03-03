Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού προχώρησαν οι αθλήτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν το βράδυ της Δευτέρας όταν κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου αγώνα του Ασιατικού Κυπέλλου Γυναικών, αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι γυναίκες του Ιράν κοίταζαν μπροστά τους σχεδόν ακίνητες ενώ το κοινό φαινόταν να τις αποδοκιμάζει πριν την έναρξη του αγώνα με τη Νότια Κορέα που έληξε με ήττα 3-0 για τις Ιρανές.

Από την πλευρά της η προπονήτρια του Ιράν, Μαρτζιγιέ Τζαφαρί φαινόταν χαμογελαστή να παρακολουθεί τη σιωπή των παικτριών της από την άκρη του γηπέδου.

The Iranian women’s national football team refused to sing the anthem of the Islamic Regime. Tonight. At the opening match of the Asian Cup. In front of the entire world.



So, to all liberal Western women:



Watch and learn.

THIS is what real feminism looks like. pic.twitter.com/SriXGbipsY — Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) March 3, 2026

