Αρκετές αντιδράσεις προκάλεσε το τελευταίο βίντεο της εγγονής του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι, από τις αγορές που έκανε σε αυτό που η ίδια αποκάλεσε «το πιο ακριβό σούπερ μάρκετ του Λος Άντζελες».

Η Κάι Τραμπ επισκέφθηκε ένα από τα υποκαταστήματα της αλυσίδας Erewhon, η οποία φημίζεται για τις ακριβές τιμές που πουλάει τα προϊόντα που διαθέτει.

Ανάμεσα στις αγορές που έκανε η 18χρονη εγγονή του προέδρου των ΗΠΑ ήταν ένα smoothie αξίας 21 δολαρίων και μια λεμονάδα $11.

«Αν δεν ξέρετε την Erewhon είναι το πιο ακριβό σούπερ μάρκετ εδώ. Όλα είναι τρελά ακριβά οπότε θα αγοράσουμε τα αγαπημένα μου προϊόντα και μετά θα τα δοκιμάσουμε» εξηγεί η Κάι Τραμπ, η οποία στη συνέχεια του βίντεο ακούγεται να λέει «θα πτωχεύσω με αυτά τα πράγματα. Θα χρειαστεί να υποβάλω αίτηση πτώχευσης».

Το… τελειωτικό χτύπημα για την 18χρονη ήταν η τιμή ενός πουλόβερ, την οποία όταν αντίκρισε το «έβαλε στα πόδια».

Ο τελικός λογαριασμός ήταν 233 δολάρια με την εγγονή του Τραμπ να εμφανίζεται απογοητευμένη από κάποια από τα προϊόντα που αγόρασε: «Μου αρέσει το σούσι αλλά αυτός ήταν ο χειρότερος τόνος που έχω δοκιμάσει. Είχε πολύ έντονη γεύση ψαριού και ήταν σκληρός. Θα κάνω εμετό».

Τα περισσότερα από τα σχόλια στο βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Κάι Τραμπ στο YouTube ήταν αρνητικά για την εγγονή του Αμερικανού προέδρου. Άλλοι έκαναν λόγο για αψυχολόγητο βίντεο, άλλοι έγραψαν «σε ευχαριστούμε που μας έδειξες τι δεν μπορούμε να αγοράσουμε», άλλοι σχολίασαν «οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν μπορούν να πάνε ούτε σε κανονικό σούπερ μάρκετ», κάποιοι ζήτησαν «να πάει η Κάι και ο Μπάρον στο Ιράν», άλλοι σχολίασαν «πρέπει να μας κάνεις πλάκα».

