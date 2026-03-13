Την πτώση ορειβάτη σε χιονισμένη πλαγιά του βουνού Ρίσι της Πολωνίας κατέγραψε κάμερα κράνους.
Όλα έγιναν, σύμφωνα με την DailyMail, όταν ο ορειβάτης φέρεται να έκανε «λάθος βήμα», με συνέπεια να γλιστρήσει και να χάσει τη λαβή από το τσεκούρι του. Τότε, άρχισε να κατρακυλά κάνοντας τούμπες στην πλαγιά.
Την πτώση κατέγραψε κάμερα που έφερε κράνος άλλου ορειβάτη. Αμέσως δίπλα στον τραυματία έσπευσαν άλλοι ορειβάτες, ωστόσο ο ίδιος ανέφερε ότι είχε χτυπήσει μόνο το μικρό του δάχτυλο.
Ευτυχώς, όπως μεταδίδει η DailyMail, ένας φίλος του ορειβάτη ήταν γιατρός, ο οποίος διαπίστωσε ότι δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά. Οι ορειβάτες κατέβηκαν μόνοι τους το βουνό.
Βίντεο από την πτώση του ορειβάτη στο βουνό Ρίσι της Πολωνίας
@thisisslovakia_ ⚠️ Nehoda na ceste z Rysov Táto nehoda sa stala 7. marca na ceste z Rysov. Počasie bolo veľmi dobré. Svietilo slnko, takmer nefúkal vietor a snehové podmienky boli stabilné. Počas zostupu jeden muž zle stúpil na strmom svahu. Stratil rovnováhu, vypadol mu čakan a začal sa veľkou rýchlosťou šmýkať dolu svahom. Nedokázal sa sám zastaviť, čo bolo veľmi nebezpečné. Po chvíli k nemu prišli ostatní ľudia. Našťastie neutrpel vážne zranenia. Sťažoval sa iba na bolesť malíčka na ruke. Jeho kamarát, ktorý bol lekár, ho na mieste skontroloval. Nakoniec bol schopný pokračovať v zostupe z hory po vlastných silách. Aj keď nehoda vyzerala veľmi nebezpečne, skončila bez vážnych následkov. 🇬🇧 Accident on the Way Down from Rysy This accident happened on March 7 on the way down from Rysy. The weather was very good. The sun was shining, there was almost no wind, and the snow conditions were stable. During the descent, a man stepped badly on the steep slope. He lost his balance, dropped his ice axe, and started sliding down the slope at high speed. He was not able to stop himself, which made the situation very dangerous. After a short time, other people reached him. Fortunately, he was not seriously injured. He only complained about pain in his little finger. His friend, who was a doctor, checked him on the spot. In the end, he was able to continue the descent from the mountain on his own. Even though the accident looked very dangerous, it ended without serious consequences. Video: Leszek Piszczyk #ThisIsSlovakia #ThisIsPoland #tatry #accident #warning ♬ original sound – thisisslovakia