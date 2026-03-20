Στη θλίψη βυθίστηκε το Hollywood και όλος ο κόσμος, από την είδηση του θανάτου του θρυλικού ηθοποιού, Τσακ Νόρις, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών έπειτα από ένα ξαφνικό ιατρικό περιστατικό.

Τα αστεία με τον Τσακ Νόρις

Ο Τσακ Νόρις έγινε meme στα 00’s λόγω των ταινιών του, όπου εμφανιζόταν πάντα ως ένας άτρωτος και ανίκητος ήρωας. Τα αστεία με τον Τσακ Νόρις έχουν ξεπεράσει τα όρια του χιούμορ και έχουν εξελιχθεί σε πολιτιστικό φαινόμενο (cult).

Τα έξυπνα λογοπαίγνια και ο παραλογισμός τους τα καθιστούν καθολικά ελκυστικά, προκαλώντας γέλια εδώ και δεκαετίες.

Μερικά από τα καλύτερα αστεία με τον Τσακ Νόρις:

Ο Tσακ Νόρις βγάζει άσσο από αμάνικο O Tσακ Νόρις λέει: “ΕΛΑ ΝΤΕ” και το “ΝΤΕ” έρχεται… Ο Τσακ Νόρις δεν κάνει κάμψεις. Σπρώχνει τη Γη προς τα κάτω. Ο Tσακ Νόρις πίνει internet cafe. Ο Τσακ Νόρις μέτρησε μέχρι το άπειρο, δύο φορές. Ο Τσακ Νόρις δεν ανάβει τα φώτα όταν μπαίνει σε ένα δωμάτιο. Σβήνει το σκοτάδι. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να κλείσει μια περιστρεφόμενη πόρτα. Τα δάκρυα του Τσακ Νόρις θεραπεύουν τον καρκίνο. Κρίμα που δεν έχει κλάψει ποτέ. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να διαιρέσει με το μηδέν. Ο Τσακ Νόρις δεν φοράει ρολόι. Αποφασίζει τι ώρα είναι. Ο Τσακ Νόρις δεν αποφεύγει τις σφαίρες. Οι σφαίρες αποφεύγουν τον Τσακ Νόρις. Όταν ο Τσακ Νόρις κάνει καράτε, οι τοίχοι παρακαλούν για έλεος. Οι γροθιές του Τσακ Νόρις δεν σπάνε πράγματα. Δημιουργούν μαύρες τρύπες. Οι κλωτσιές του Τσακ Νόρις μετρούνται στην κλίμακα Ρίχτερ. Όταν ο Νώε έφτιαχνε την κιβωτό, ο Τσακ Νόρις ήταν σε κρουαζιερόπλοιο. Ο Tσακ Νόρις πήγε στον ήλιο και κάθισε 2 βράδια… Ο Tσακ Νόρις μπορεί να «ξε-χτυπήσει» μια ομελέτα και να την ξανακάνει αυγό. Ο Τσακ Νόρις έχει φωτογραφίες της Ακρόπολης, όταν αυτή ήταν ακόμα οικόπεδο… Όταν ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ ανακάλυψε το τηλέφωνο είχε 2 αναπάντητες από τον Τσακ Νόρις Ο Τσακ Νόρις έραψε το Σχιστό… Μια φορά ο Τσακ Νόρις σκόνταψε και έπεσε κάτω όρθιος… Όταν ο Κολόμβος ανακάλυπτε την Αμερική ο Τσακ Νόρις έβλεπε NBA Ο Ησαϊας χορεύει Τσακ Νόρις Ο Τσακ Νόρις όταν πάει να φάει σε εστιατόριο, οι σερβιτόροι του αφήνουν πουρμπουάρ! Ο Τσακ Νόρις βρήκε ορθογραφικό λάθος στο λεξικό του Μπαμπινιώτη. Ο Τσακ Νόρις δεν μεγαλώνει! Απλά ανεβαίνει level… Ο Τσακ Νόρις χρειάζεται δύο λεπτά για να δει το «60 minutes» Ο Ιησούς μπορεί να περπάτησε πάνω στην θάλασσα, αλλά ο Τσακ Νόρις κολύμπησε στην ξηρά Ο Τσακ Νόρις μπορεί να ανάψει φωτιά, τρίβοντας δύο παγάκια… Ο Τσακ Νόρις είναι ο μόνος που έχει κάνει κεφαλοκλείδωμα στον ακέφαλο καβαλάρη Μπορεί εσύ να μην την παλεύεις, αλλά ο Τσακ Νόρις την παλεύει πάντα Ο Τσακ Νόρις μπορεί να διασπάσει το άτομο… με τα δόντια του. Ο Τζακ Μπάουερ ισχυρίστηκε πως κάποτε σκότωσε 100 άτομα και μετά του τελείωσαν οι σφαίρες. Ο Τσακ Νόρις κάποτε έριξε 100 σφαίρες και μετά του τελείωσαν τα άτομα. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να βάλει τρίποντο από την γραμμή των βολών Πώς ψαρεύει ο Τσακ Νόρις; Εσύ, εσύ και εσύ…έξω!!! Γιατί δεν υπάρχει ζωή στον Άρη; Γιατί ο Τσακ Νόρις είναι ΠΑΟΚ… Ο Τσακ Νόρις βάφτισε το νονό του… Ο Τσακ Νόρις μπορεί να πιεί γάλα από το… γαλακτομπούρεκο! Ο Τσακ Νόρις μπορεί να αφήσει δαγκωματιά στο… νερό! Ο Τσακ Νόρις έπαιξε μια φορά Ρωσική Ρουλέτα με γεμάτο όπλο και κέρδισε. Ο Τσακ Νόρις κούναγε την κούνια που τον κούναγε! Ο Τσακ Νόρις πέταξε το μήλο στον Νεύτωνα. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να «σπάσει» στο μπιλιάρδο χωρίς να χρησιμοποιήσει τη λευκή μπάλα… ούτε καν τη στέκα Οι επιστήμονες έχουν υπολογίσει ότι η ενέργεια που υπήρξε κατά τη διάρκεια του Big Bang είναι περίπου ίση με 1 ΣΚτΤΝ (Στριφογυριστή Κλωτσιά του Τσακ Νόρρις) Όταν ο Τσακ Νόρις κοιτάζει τα πορτοκάλια, αυτά γίνονται χυμός Όταν ο Τσακ γυμνάζεται το μηχάνημα δυναμώνει Ο Τσακ Νόρις συνδέεται στο Ίντερνετ με σύνδεση Τσακ Μπαμ Το οξυγόνο χρειάζεται τον Τσακ για να ζήσει Ο Τσακ Νόρις όταν κοιμάται δεν βλέπει όνειρα, τα όνειρα βλέπουν τον Τσακ Νόρις Ο Τσακ Νόρις είναι ο μόνος που χτύπησε το… ρεύμα Ο Τσακ Νόρις έκανε προσπέραση…. σε Καρουζέλ Ο Τσακ Νορις δεν φοράει γυαλιά ηλίου. Ο ήλιος φοράει γυαλιά Τσακ Νόρις Ο Τσακ Νορις έγραψε το βιβλίο Guiness Ο Τσακ Νορις τερμάτισε το Guitar Hero με μπουζούκι Αρχιμήδης: “Εύρηκα!” -Τσακ Νόρις: “Άργησες!” Το άλογο του Τσακ Νόρις έχει 500 αυτοκίνητα. Ο Τσακ Νόρις έχει δει τον Johnnie Walker να κάθεται. Ο Τσακ Νόρις κρατάει ενός λεπτού σιγή σε 30 δευτερόλεπτα. Όταν πέφτει ο Τσακ Νόρις τα άστρα κάνουν μια ευχή. Ο Τσακ Νόρις φέρνει εξάρες με ένα ζάρι. Όταν ο άνθρωπος έφαγε κρέας για πρώτη φορά, ο Τσακ Νόρις είχε ήδη χοληστερίνη. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να κάνει forward στο ραδιόφωνο. Ο Τσακ Νόρις σκίζει σελίδες του ίντερνετ. Ο Τσακ Νόρις ξέρει “ποιος, ποιος, ποιος μωρό μου, ποιος”. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να χειροκροτήσει με ένα χέρι. Ο Τσακ Νόρις τρώει μαλλί του γέρου. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να φάει σούπα με πιρούνι. Ο Τσακ Νόρις απέναντι σε 7 κακούς βγάζει το εξάσφαιρο. Ο 7ος πεθαίνει από σεβασμό. Όταν ο Zuckerberg δημιούργησε το Facebook βρήκε αίτημα φιλίας από τον Τσακ Νόρις… O Τσακ Νόρις είναι ο μόνος που έχει laptop της apple με το μήλο…ολόκληρο!!! Όταν ο Θεός έδωσε στον Μωυσή τις 10 εντολές χαραγμένες σε πέτρινες πλάκες, ο Τσακ Νόρις τις είχε ήδη σε flashάκι! Το νερό πνίγεται αν μείνει για πολλά δευτερόλεπτα μέσα στον Τσακ Νόρις. Ο σατανάς είδε τον Τσακ Νόρις και έκανε τον σταυρό του Ο Τσακ Νόρις μπορεί να διαγράψει τον Κάδο Ανακύκλωσης. Δεν υπάρχει πλήκτρο Ctrl στο πληκτρολόγιο του Τσακ Νόρις—έχει πάντα τον έλεγχο. Ο Τσακ Νόρις δεν χρειάζεται μηχανή αναζήτησης. Το διαδίκτυο έρχεται σε αυτόν. Ο υπολογιστής του Τσακ Νόρις δεν έχει πλήκτρο backspace επειδή δεν κάνει ποτέ λάθη. Οι ιοί δεν μολύνουν τον υπολογιστή του Τσακ Νόρις. Ο υπολογιστής του μολύνει ιούς. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να προγραμματίσει σε δυαδική μορφή—χρησιμοποιώντας μόνο 1. Η Τεχνητή Νοημοσύνη φοβάται ότι θα γίνει νοήμων επειδή μπορεί να αντιμετωπίσει τον Τσακ Νόρις. Ο Σούπερμαν φοράει πιτζάμες Τσακ Νόρις. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να σε στραγγαλίσει με ένα ασύρματο τηλέφωνο. Το Σινικό Τείχος χτίστηκε για να κρατήσει τον Τσακ Νόρις έξω. Απέτυχε. Ο Τσακ Νόρις δεν σηκώνει βάρη. Τα εκφοβίζει και τα κάνει να κινηθούν. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να μετατρέψει το νερό σε μπριζόλα. Ο Τσακ Νόρις κάποτε δάγκωσε ένα κρεμμύδι και αυτό έκλαψε. Ο Τσακ Νόρις δεν μπήκε σε καραντίνα κατά τη διάρκεια της πανδημίας—είπε στον κορονοϊό να μείνει σπίτι. Ο Γκοτζίλα είναι ο ιαπωνικός θρύλος της πρώτης επίσκεψης του Τσακ Νόρις στο Τόκιο. Ο Τσακ Νόρις φτερνίζεται με τα μάτια του ανοιχτά. Ο Τσακ Νόρις έσκαψε το Γκραντ Κάνιον με ένα κουτάλι. Ο Τσακ Νόρις κοιμάται με μια λάμπα ανοιχτή για να μην τρομάζει το σκοτάδι. Τα πρόβατα μετράνε Τσακ Νόρις για να κοιμηθούν Όταν ο Θεός είπε «Γεννηθήτω φως», ο Τσακ Νόρις είπε «Πες σε παρακαλώ». Ο Τσακ Νόρις δεν κοιμάται. Περιμένει. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να ντριμπλάρει μια μπάλα του μπόουλινγκ. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να μιλάει Μπράιγ. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να σκοτώσει δύο πέτρες με ένα πουλί. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να παίξει βιολί με πιάνο. Ο Τσακ Νόρις είναι ο λόγος που κρύβεται ο Γουόλντο. Ο Τσακ Νόρις νίκησε τον ήλιο σε έναν διαγωνισμό κοιτάγματος

enikos.gr