Ένα βίντεο που ραγίζει καρδιές κάνει σήμερα τον γύρο του διαδικτύου. Πρόκειται για την αντίδραση σκύλου που μόλις τον εγκατέλειψε ο ιδιοκτήτης του σε καταφύγιο στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Νατάσας Μιχαηλίδου στο Facebook, ένας αρσενικός σκύλος, μόλις δύο ετών, παραδόθηκε από τον ιδιοκτήτη του «γιατί δεν τον ήθελε πια».

«Η στιγμή ήταν συγκλονιστική. Ο τρόμος και η απορία στα μάτια του σκύλου ήταν αβάσταχτα. Δεν καταλάβαινε γιατί ξαφνικά βρέθηκε σε ένα άγνωστο μέρος, μακριά από το σπίτι που πίστευε ότι ήταν η οικογένειά του», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Το σκυλάκι, «ένας πανέμορφος, γλυκός και εξαιρετικά καλός χαρακτήρας, αλλά τώρα βαθιά αναστατωμένος και χαμένος», ψάχνει νέα οικογένεια.

«Αν κάποιος μπορεί να του δώσει μια ευκαιρία, ένα σπίτι, λίγη αγάπη, θα του αλλάξει τη ζωή. Επικοινωνήστε μαζί μας για φιλοξενία ή υιοθεσία. Μην αφήσουμε αυτό το πλάσμα να χάσει την πίστη του στους ανθρώπους», καταλήγει η ανάρτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 99 657 631 ή στο simbaanimalaid@gmail.com.