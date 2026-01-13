H Ντίνα ψάχνει οικογένεια!

Πρόκειται για ένα πανέμορφο θηλυκό Κανγκάλ, περίπου 60kg, με ήρεμη, καλόψυχη και επιβλητική παρουσία.

Εξαιρετικά φιλική με τους ανθρώπους, τρυφερή και κοινωνική.

Δένεται έντονα με την οικογένειά της και δείχνει βαθιά αφοσίωση.

Καταλληλότερη ως το μοναδικό σκυλί του σπιτιού, ώστε να έχει όλη την προσοχή στους ανθρώπους της.

Πιστή και προστατευτική, όπως αρμόζει στη φυλή Κανγκάλ.

Ισορροπημένη και σταθερή όταν υπάρχει σωστή καθοδήγηση.

Κατάλληλη για έμπειρο κηδεμόνα, με γνώσεις στις μεγάλες φυλές.

Χρειάζεται σαφή όρια, δομή και ηγεσία.

Θα ευδοκιμήσει σε ασφαλές περιβάλλον όπου τα προστατευτικά της ένστικτα γίνονται κατανοητά και σεβαστά.

Η Ντίνα είναι ένα ξεχωριστό σκυλί για τον σωστό άνθρωπο — αφοσιωμένη, δυνατή και απίστευτα τρυφερή. Με το κατάλληλο περιβάλλον, θα γίνει πιστή σύντροφος και φύλακας για μια ζωή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 99 657 631 ή στο simbaanimalaid@gmail.com.