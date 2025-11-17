Οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του ξενοδοχειακού τομέα που έληξε το Δεκέμβριο του 2023, ήταν ιδιαίτερα δύσκολες και διήρκησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με τη μεσολάβηση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και την καταλυτική παρέμβαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οργανώσεις των ξενοδόχων και οι συντεχνίες κατέληξαν σε μια συμφωνία ορόσημο για τον τομέα.

Ανάμεσα σε άλλα, συμφωνήθηκε να καταστεί υποχρεωτική με νομοθετική ρύθμιση η καταβολή 13ου μισθού σε όλες/ους τις/τους εργαζόμενες/ους των ξενοδοχείων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ετοίμασε τροποποίηση των περί Εργοδοτουμένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, η οποία ψηφίστηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 25/7/2025.

Η εν λόγω τροποποίηση περιλαμβάνει νέες και επωφελείς ρυθμίσεις για τον τομέα. Η κυριότερη αλλαγή αφορά την εισαγωγή νομοθετικής υποχρέωσης για καταβολή 13ου μισθού σε κάθε εργαζόμενη/ο στα ξενοδοχεία, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ένα πολύ βασικό ωφέλημα που προηγουμένως δεν απολάμβανε το σύνολο των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τη σχετική πρόνοια:

Οι εργοδότριες/ες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν 13 ο μισθό σε κάθε εργαζόμενη/ο στον τομέα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

μισθό σε κάθε εργαζόμενη/ο στον τομέα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Το ύψος του 13 ου μισθού ανέρχεται στο ύψος ενός μηνιαίου μισθού και, σε περίπτωση εργαζόμενης/ου με υπηρεσία λιγότερη των δώδεκα μηνών, καταβάλλεται αναλογία του 13 ου μισθού, με βάση την υπηρεσία του κατά το τρέχον έτος.

μισθού ανέρχεται στο ύψος ενός μηνιαίου μισθού και, σε περίπτωση εργαζόμενης/ου με υπηρεσία λιγότερη των δώδεκα μηνών, καταβάλλεται αναλογία του 13 μισθού, με βάση την υπηρεσία του κατά το τρέχον έτος. Σε περίπτωση που η/ο εργαζόμενη/ος αποχωρεί ή απολύεται από ξενοδοχείο και έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα μήνα υπηρεσίας στον εργοδότη, καταβάλλεται σ’ αυτήν/όν αναλογία του 13 ου μισθού για την περίοδο της υπηρεσίας της/του στο ξενοδοχείο.

μισθού για την περίοδο της υπηρεσίας της/του στο ξενοδοχείο. Ο 13ος μισθός καταβάλλεται το αργότερο μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Επισημαίνεται ότι η πρόνοια για το 13ο μισθό τέθηκε σε ισχύ την 1/8/2025 για σκοπούς απλοποίησης των υπολογισμών παραχώρησης αναλογίας του 13ου μισθού, κατά το 2025.

Παραδείγματος χάριν, εργαζόμενη/ος με μηνιαίο μισθό €1200 που δεν λάμβανε 13ο μισθό και θα εργαστεί από 1/4/2025 έως 31/12/2025, δικαιούται αναλογία 13ου μισθού για 5 μήνες (Αύγουστο-Δεκέμβριο 2025), δηλαδή €500 (5/12*1200). Στις/στους εργαζόμενες/οι που ήδη λαμβάνουν 13ο μισθό δεν διαφοροποιείται οτιδήποτε, δεδομένου ότι η συμφωνία για καταβολή του δεν είναι δυσμενέστερη από όσα αναφέρονται στην πέμπτη παράγραφο.

Πρόσθετες πληροφορίες για τα θέματα αυτά, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων (www.mlsi.gov.cy/dlr), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως επίσης και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

cchristou@dlr.mlsi.gov.cy